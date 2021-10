Le cancer du sein métastatique est toujours incurable: "C'est comme un marathon, un long combat"

Environ 1 femme sur 8 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie. Dans le cadre de la campagne "Octobre Rose", le Breast international Group (ou BIG, le plus grand réseau de groupes de recherche académiques dédiés à la recherche contre le cancer du sein, basé à Bruxelles) met l'accent sur le cancer du sein métastatique, aujourd'hui encore incurable. "J'ai 52 ans aujourd'hui, confie Joëlle. Il y a 14 ans, on m'a appris que j'avais un cancer du sein. J'avais 3 tumeurs au niveau des 2 seins. J'ai fait ma chimiothérapie, j'ai fait une mastectomie pour être sûre que le cancer ne revienne pas parce que j'avais un petit garçon de 5 ans et je voulais vivre. (...) Il y a un an quasi jour pour jour on m'a appris que j'avais une métastase au cerveau". On estime à 30% le nombre de cas de cancer du sein qui finissent par se répandre dans d’autres parties de l’organisme et deviennent métastatiques. "J'ai vraiment tout fait pendant ces 14 années, continue Joëlle, pour que le cancer ne revienne pas. J'ai continué à courir car je savais que tout ce qui était sport, et éviter les stress, était important. Et en fait, non. Le cancer était toujours là... caché". ►►► Un livre de recettes pour répondre aux besoins spécifiques des patients atteints de cancer Joëlle a été alertée par des sensations anormales au niveau du bras en courant. Elle fait alors une IRM (imagerie par résonance magnétique) et le diagnostic tombe. S'ensuit l'opération au cerveau, la radiothérapie et l'hormonothérapie, que Joëlle continue de prendre pour s'assurer que d'autres cellules cancéreuses dormantes ne résistent pas ailleurs.

3 images Joëlle essaie de mener sa vie comme avant © Tous droits réservés

Les gens ne réalisent pas que je suis malade, j'essaie de mener ma vie comme avant "On ne parle pas assez du long terme et des conséquences sur la vie des patientes, continue Joëlle. Après les traitements, je me suis sentie seule, à devoir gérer mon stress et à me débrouiller entre les différents spécialistes qui me suivaient chacun de leur coté. Ce n'est pas évident, et c'est encore pire depuis la pandémie". Joëlle précise que les gens ne réalisent pas qu'elle est malade. Elle essaie de mener sa vie comme avant. "Mais je sais que je ne suis plus à l'abri, il est là, il peut revenir". Après l'opération, on va 'bien' mais on ne se sent pas mieux pour autant. Il y a le risque de nouvelles rechutes et il faut pouvoir gérer ce sac à dos. Un cancer métastatique, c'est comme un marathon, un long combat. Il faut toujours être vigilant, prendre soin de soi et de son corps".

Une forme de cancer incurable à ce jour

Cette forme avancée de la maladie est responsable de la grande majorité des décès imputables à un cancer du sein. En 2020, environ 685.000 personnes sont décédées du cancer du sein dans le monde. Le cancer du sein métastatique est plus difficile à traiter et reste actuellement fondamentalement incurable. Certaines patientes atteintes de cette maladie vivent plus longtemps que d’autres, sans que l’on sache pourquoi. Depuis plus de 20 ans, le BIG (Breast international Group) mène des essais cliniques et des programmes de recherche sur le cancer du sein dans le monde entier. Il a été co-fondé par le Dr Martine Piccart, oncologue médicale, directrice Scientifique à l'Institut Jules Bordet à Bruxelles. La prise de la pilule contraceptive pendant toutes ces années où il n'y a pas de grossesse est un facteur de risque "En terme de prévention de cancer du sein, c'est vrai qu'on n'est pas encore très très loin, explique le Dr Piccart. Aujourd'hui, 2/3 des cancers du sein sont hormono-dépendants, et donc la croissance va être favorisée par les oestrogènes. L'inactivité d'une glande mammaire pendant de nombreuses années est un facteur de risque, or les femmes aujourd'hui décident d'avoir leurs enfants passé l'âge de 30 ans. On sait aussi que la prise de la pilule contraceptive pendant toutes ces années où il n'y a pas de grossesse est un facteur de risque. Et l'on sait aussi qu'à la ménopause, la prise d'oestrogènes peut représenter aussi un facteur de risque."

3 images Le Dr Martine Piccart, co-fondatrice du Breast international Group © Tous droits réservés

La recherche doit avancer et a besoin de fonds

Le BIG unifie les recherches de plus de 50 groupes différents, sur 5 continents. Ce regroupement est unique au monde, très ambitieux, et voudrait comprendre le cancer du sein métastatique. Il est à l'initiative du programme de recherche européen AURORA, aussi appelé le "GPS du cancer du sein métastatique", qui vise à mieux comprendre pourquoi et comment le cancer du sein revient, parfois des années après, et se répand dans d'autres organes. ►►► Dix hôpitaux belges au cœur d’une étude de dépistage personnalisé du cancer du sein "Lorsque le cancer du sein récidive à distance du sein, explique Martine Piccart, dans le foie, les poumons, les os ou parfois le cerveau, en principe la maladie n'est plus curable. On a fait beaucoup de progrès en matière de médicaments qui permettent aux femmes qui ont cette maladie de vivre beaucoup plus longtemps qu'il y a 20 ans mais on ne gagne pas la bataille et on ne comprend rien à cette maladie. Notamment au niveau des présentations cliniques très variées puisque certaines femmes se présentent avec une récidive au niveau des os et la maladie va rester là plusieurs années avant de toucher des organes vitaux, et dans d'autres cas la maladie va immédiatement se réveiller dans plusieurs organes". Le Dr Piccart ajoute que l'on n'a jamais, jusqu'à présent, fait des efforts soutenus pour comprendre la maladie, alors que l'on dispose de technologies pointes. L'on peut aussi aujourd'hui analyser le matériel génétique que les cellules cancéreuses libèrent dans le sang.

Aurora, un programme européen

"Une prise de sang, ajoute Martine Piccart, c'est facile à faire. Et dans le cadre du programme Aurora, nous faisons une prise de sang tous les 6 mois parce que nous pensons que nous allons mieux pouvoir comprendre l'évolution de la maladie". A l’instar d’un assistant de navigation qui trace la route à suivre, le programme Aurora va cartographier le parcours emprunté par les cellules cancéreuses en analysant leurs anomalies dans une grande série de gènes et à différentes étapes de la maladie : sur la tumeur de base (qui était dans le sein), sur les métastases et sur des échantillons de sang. En anticipant les routes prises, dans le futur il sera possible de bloquer (avec des médicaments très ciblés) et ainsi ralentir, voire stopper, le processus métastatique. À ce jour, Aurora est le plus grand programme de screening moléculaire permettant de véritablement suivre l’évolution de la maladie pour chaque patient et d’identifier les éventuels changements au sein des cellules cancéreuses. Aurora est un programme exclusivement académique, il n’est donc pas financé par l’industrie pharmaceutique.