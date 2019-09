Le cancer des intestins touche une personne de 50 à 74 ans sur 20: faites le dépistage !

La sensibilisation au dépistage du cancer colorectal est au coeur de la nouvelle campagne de communication de l'Agence pour une vie de qualité (Aviq) lancée lundi. Ce cancer compte parmi les plus fréquents puisqu'il représente 13% des cas cancérogènes constatés en Belgique.

Si la sensibilisation face à ce cancer est primordiale, c'est qu'il touche un grand nombre de Belges, jusqu'à une personne sur 20 dans la tranche d'âge de 50 à 74 ans. Près de 3.000 décès sont d'ailleurs constatés annuellement. C'est le deuxième cancer le plus meurtrier après celui du poumon.

Cette opération de sensibilisation, qui sera diffusée sur les réseaux sociaux, mais aussi en radio et en télévision, a pour objectif d'informer sur l'importance d'un dépistage systématique du cancer colorectal grâce au test iFOBT (immunologic Fecal Ocult Blood Test).

Gratuit pour les 50 à 74 ans

Le dépistage est facile à réaliser et peut se faire depuis son domicile. Il est gratuit pour les personnes âgées de 50 à 74 ans. Il s'opère à partir d'un prélèvement de selles à l'aide d'un kit spécial pouvant être demandé chez son médecin généraliste, sur le site www.depistageintestin.be ou via le numéro gratuit de l'Aviq (0800/16.061). L'échantillon doit ensuite être envoyé par la poste en suivant les consignes dudit kit et un délai d'une semaine sera nécessaire pour que les résultats parviennent au médecin traitant.

Ce test est d'autant plus important que le cancer des intestins est souvent diagnostiqué à un stade avancé, car il cause tardivement des symptômes. Un dépistage systématique tous les deux ans est donc recommandé pour les individus entre 50 et 74 ans. Les chances de survie sont en effet élevées si la maladie est dépistée à temps (9 cas de guérison sur 10).