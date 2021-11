Le cadavre d'un inconnu retrouvé à Boussu, la police lance un avis de recherche

Un avis de recherche a été émis samedi pour identifier un homme retrouvé mort le 15 novembre vers 16 heures à Boussu. Le corps de la victime avait été écrasé sous un coffre-fort. Il a été retrouvé dans une habitation située rue François Dorzée à Boussu par le nouveau propriétaire des lieux.

À ce jour, la victime n'a pas pu être identifiée. L'homme est âgé entre 40 et 45 ans, il mesure 1m81, pèse 94 kilos et a les cheveux noirs. Il porte une barbe naissante. Il portait une veste noire, un T-shirt blanc, un gilet gris à boutons et un pantalon en jeans noir. La victime portait également une chevalière en métal blanc.

Le Parquet de Mons avait précédemment indiqué, après autopsie, que le décès avait bien été causé par la chute du coffre-fort. La victime devait être, selon le parquet, accompagnée au moment des faits : une disqueuse avait en effet servi pour desceller le coffre-fort, une opération impossible à réaliser seul.

Les témoignages peuvent parvenir aux enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30300 ou via avisderecherche@police.be.