Le burn-out fait son entrée dans la classification des maladies de l'OMS

Le burn-out parental, quand l'éducation des enfants vire au cauchemar - Brut. - 08/03/2019 Ce jeudi 7 mars, "Envoyé Spécial" a diffusé un reportage qui dépeint le dur quotidien de ces parents surmenés. On restreint peut-être trop rapidement le burn-out au monde professionnel. Au sein de leur foyer familial, de nombreux parents vivent un réel mal-être à cause de leurs enfants : c'est le "burn-out parental". 5 % des parents seraient touchés par ce syndrome. Parmi eux, Laëtitia et Philippe qui sont épuisés par leurs petits de 3 et 6 ans. Au milieu des hurlements, des larmes et des excitations, son mari Philippe est à bout de forces : "Ils sont directement sur nous, surexcités, (…) ils se déchargent sur nous." Laëtitia, vétérinaire, a parfois été contrainte de dormir entre les murs de sa clinique pour fuir les crises de ses enfants turbulents. "Ça a été très dur", reconnaît-elle en larmes. En effet, elle peine à combiner son travail avec le désordre permanent qui domine chez elle.