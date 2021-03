Le budget moyen pour les vacances serait en augmentation, selon l'association belge des tour-opérateurs

3 personnes sur 4 interrogés lors d’une enquête réalisée par l’association belge des tour-opérateurs (ABTO) avec GSK souhaitent partir en vacances cet été. L’enquête est réalisée tous les trois mois en ligne auprès d’un échantillon de 850 personnes sur un panel de 30.000 et qui sont déjà parties en vacances au moins une fois ces trois dernières années. Les résultats exposés ici sont ceux du mois de février.

Toujours selon l’enquête, 1 personne sur 4 interrogées souhaite partir au mois de juillet. Ils sont tout autant à vouloir partir au mois d’août ou septembre.

Un budget en hausse

Il ressort également de l’enquête que plus de la moitié des personnes (64%) n’ont pas encore réservé leurs vacances. Quant au budget moyen il serait en augmentation de 16%. Si avant la crise sanitaire, les personnes étaient prêtes à dépenser 800 euros par personne, ce montant est à présent d’un peu moins de 930 euros.

Idem pour les voyages à forfait (avion + séjour) où le budget prévu a augmenté de 29%. Soit de 1051 euros à 1290 euros.

Les destinations

Il ressort de l’enquête que la France est la destination préférée pour les vacances et cela quel que soit le moyen de transport choisi. L’Espagne (15,04%), la Grèce (10,9%) et l’Italie (7,1%) complètent le tableau. Notons que près de 13% des personnes interrogées préfèrent rester en Belgique.

Voyages non-essentiels

Rappelons que le comité de concertation a décidé le 5 mars dernier de maintenir jusqu’au 18 avril, "pour le moment", l’interdiction des voyages non-essentiels au départ et à destination de la Belgique. Une mesure qui sera toutefois réévaluée lors du prochain comité de concertation, le 26 mars prochain.

L’ABTO rappelle que le secteur du tourisme a fait de gros efforts en appliquant des protocoles et en adaptant les installations pour accueillir les vacanciers en sécurité. Elle appelle à présent le gouvernement : "à communiquer rapidement et clairement sur la reprise des voyages non essentiels et les mesures applicables à chaque code couleur. Non seulement pour l’Europe, mais aussi pour les destinations extra-européennes".

"C'est important, vu la situation actuelle, de pouvoir voyager à nouveau librement, en toute sécurité", réagit Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport. "C'est ce qu'on prône depuis quelques semaines déjà. On sait qu'aujourd'hui, les voyages non-essentiels ne sont toujours pas autorisés, il y a très peu de perspectives pour tout le secteur. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir travailler sur le futur et notamment sur la saison d'été. Le certificat vaccinal permettra au mieux d'organiser le flux puisqu'il y a maintenant énormément de papiers à contrôler, énormément de restrictions de voyages aussi. Avec ce certificat, le passager ne devrait plus passer plusieurs tests. Ce serait un avantage."