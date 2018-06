Bricolage au féminin: de plus en plus de femmes rénovent et décorent leur maison elles-mêmes

Ces dernières années, les experts s'accordent pour dire qu'on assiste à une féminisation du secteur du bricolage, même si le phénomène est difficilement quantifiable. Pour des raisons de budget, de nécessité ou encore pour le plaisir, les femmes sont de plus en plus nombreuses à prendre les outils en main pour rénover ou décorer leur maison. De nombreux cours leur permettent aussi aujourd'hui de s'initier ou de se perfectionner.

Dans les rayons d'un grand magasin spécialisé à Ottignies-Louvain-la-Neuve, nous retrouvons Céline, 30 ans. Cette jeune bricoleuse vient ici régulièrement pour trouver le matériel et les outils nécessaires à ses DIY (Do It Yourself), des tutoriels de bricolage. Alors qu'un vendeur lui propose de découper la planche qu'elle a choisie, elle lui répond avec malice "Merci, mais je vais la découper moi-même".

Bricoleuse 2.0

Bricoler est une passion qui se transmet de génération en génération chez Céline, mais elle vit avec son temps et toutes ses réalisations terminent sur son blog. Un site de Do It Yourself suivi par des milliers d'internautes en quête d'inspiration qui interagissent beaucoup avec sa créatrice. "C'est ce que j'aime, donner envie à d'autres de bricoler comme moi", explique Céline.

Les débrouillardes

Comme Céline, de nombreuses femmes se mettent au bricolage et certaines ont parfois besoin d'un peu d'aide. Dans l'atelier des Débrouillardes à Evere, nous assistons à un cours de bases en menuiserie. À la manœuvre, Étienne, Charpentier depuis 10 ans. Dans la salle, des élèves attentifs qui ont payé chacun 64€ pour 3h30 de cours. Six participants sur huit sont des participantes... en quête de bons conseils.

"On ne bricolait pas du tout chez moi et ça me frustre beaucoup", nous confie Louise, une scie circulaire entre les mains, "j'ai envie d'apprendre à faire des choses moi-même, d'être plus autonome. Pouvoir aussi faire du sur-mesure et de concevoir mes propres meubles ou objets".

"Nous ne sommes pas bricoleurs à la base", précise Nathalie, venue avec son mari Alain, "mon père l'était fort et notre fils aussi, mais il n'habite plus à la maison alors on s'est dit pourquoi ne pas commencer un cours d'initiation?"