Le Brexit pèse déjà sur les exportations de chocolat belge

Les fèves de cacao de Valentino viennent des quatre coins du monde mais une fois le chocolat travaillé et la praline terminée, c'est en Europe qu'elle est majoritairement dégustée. En cas de Brexit dur, le goût pourrait toutefois tourner à l'amer pour le chocolatier Valentino. "On ne sait pas ce qu'il va se passer," confie Rob Roelandts, directeur général.

Des impacts, il y en a d'ailleurs déjà eu depuis le référendum. "Depuis deux ans, les volumes ont fortement descendu. C'est de l'ordre de 50%", ajoute-t-il. "Avant la Grande-Bretagne était le troisième marché d'exportation après la France et l'Allemagne. Maintenant ça a descendu." Dans le chiffre d'affaires de Valentino, la Grande-Bretagne est passée de 10 % à 5%.

La raison: la diminution du cours de la livre. "Avant le pound était à 1,5 maintenant on est à 1,1 c'est une énorme différence. Pour le consommateur le même produit coûte donc beaucoup plus cher et il achète moins," développe Rob Roelandts. Des coûts d'importation qui risquent encore d'augmenter en cas de No deal et donc de retour des taxes aux frontières.