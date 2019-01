Journée mondiale du braille: une écriture à l'heure des nouvelles technologies

Le 4 janvier, c'est la journée mondiale du braille. Mis au point il y a près de 200 ans, ce système d'écriture tactile en 6 points, bénéficie des avancées de la technologie. Il permet également à des milliers d'étudiants aveugles et malvoyants de poursuivre leur scolarité dans des filières traditionnelles.

Au beau milieu des vacances de Noël, Nathalie Bougard et ses collègues ne chôment pas. Elles forment un service très particulier, à l'asbl les amis des aveugles: le centre d'adaptation en braille. L'an dernier, on y a traduit l'équivalent de 115.000 pages en braille. "En ce moment, nous sommes bien occupées par les syllabi à envoyer aux étudiants qui sont en blocus", explique Nathalie. "Vous avez ici un syllabus de psycho, un autre de RH..."

Tout cela va être encodé, scanné, retravaillé, et bien sûr traduit de façon linéaire. "Cela prend beaucoup plus de place que les documents originaux, évidemment. Quand vous vous adressez à des personnes qui ne voient pas, un tableau devient une succession de phrases. Ce tableau des déclinaisons en latin, par exemple. Il n'est pas bien grand. Une fois traduit en braille... cela occupe six pages!"