Le bourgmestre de Ternat veut une taxe pour décourager les camions de faire le plein dans sa commune

De nombreux camionneurs quittent la E40 à hauteur de Ternat pour aller faire le plein. Ils souhaitent ainsi faire des économies en évitant de payer le prix appliqué dans les stations essence sur les autoroutes. Ils reprennent ensuite directement l’autoroute. Résultat: cela entraîne des embarras de circulation, ce qui n’est pas au goût de la population locale.

"Le phénomène existe depuis au moins dix ans", se plaint le bourgmestre Michel Vanderhasselt (CD&V) à la VRT. "Les camionneurs préparent bien leur trajet et quittent l’E40 à Ternat pour faire le plein ici, car faire le plein le long de l’autoroute coûte cher. En raison de la concurrence entre les stations-service, vous pouvez faire le plein ici à un prix inférieur."

Les réservoirs de camions peuvent contenir entre 500 et 1000 litres. En faisant leur plein à Ternat au lieu des pompes sur l’autoroute, les conducteurs de camions peuvent faire une économie entre 70 et 140 euros.

Cette différence de prix entraîne une hausse du trafic dans la commune du Brabant flamand. Les manœuvres d’entrée et de sortie des stations-service ralentissent la circulation. "C’est très mauvais pour les magasins, les voitures sont toutes immobiles et n’accèdent donc pas à nos magasins", ajoute le bourgmestre, qui est également le patron d’une entreprise de transport.

Selon Michel Vanderhasselt, la situation sur l’une des artères principales ne fait qu’empirer. C’est la raison pour laquelle il veut maintenant introduire une taxe sur les stations essence, même si elles vont probablement la répercuter sur les clients. Il compte ensuite évaluer la situation après six mois.

Pas interdire mais décourager

Appelée "taxe communale sur les appareils de distribution de carburant", elle s’applique en particulier aux pompes à haut débit, qui sont destinées aux réservoirs des camions. Sur un plein de 1000 litres, la taxe peut par exemple faire grimper le prix de 100 euros.

"On ne peut pas interdire aux camionneurs de prendre la sortie, mais nous voulons la rendre moins intéressante en nous assurant que les prix à la pompe ici sont aussi chers que sur l’autoroute", raconte Michel Vanderhasselt.

Il est difficile pour le maire d’estimer le montant de la nouvelle taxe. "Mais ce n’est pas non plus l’intention d’en tirer beaucoup d’argent. Nous voulons surtout obtenir un effet dans le domaine de la mobilité", souligne le bourgmestre.

Quid des voitures particulières ? Elles seront également sujettes à une taxe, mais un peu moins élevée.

Un bourgmestre peut-il prélever une telle taxe ?

Selon Michel Maus, professeur en droit fiscal, un bourgmestre détient cette compétence. "Il existe par exemple d’autres taxes sur les activités économiques dans les communes, comme les distributeurs bancaires."

La taxe sur les stations-service n’est pas nouvelle non plus : elle existe déjà dans une quarantaine d’autres communes. "Ce qui est peut-être nouveau aujourd’hui, c’est qu’à Ternat, la taxe sera utilisée pour fournir des conseils et pour faire en sorte que ce qu’on appelle le tourisme pétrolier des camions soit réduit", conclut Michel Maus.