Le bourgmestre de Middelkerke Jean-Marie Dedecker défie le gouvernement: "Nous allons installer nos terrasses dès cette semaine"

Le bourgmestre de Middelkerke Jean-Marie Dedecker (LDD), autorisera cette semaine l'HoReCa à installer des terrasses sur le territoire de sa commune, a-t-il dit dimanche matin à De Zevende Dag.

De cette façon, le remuant député-bourgmestre veut montrer au Premier ministre De Croo (Open Vld) qu'il est sûr de les rouvrir.

Plusieurs bourgmestres côtiers ont déjà réagi avec déception à la décision du Comité de concertation de ne rouvrir les installations de restauration qu'en mai, alors qu'il s craignent pendant les vacances de Pâques un envahissement de la côte.

Selon M. Dedecker, une fermeture prolongée des établissements de restauration serait une perte financière importante pour la côte.

Le bourgmestre de Middelkerke a annoncé que les cafés et restaurants de sa municipalité pourraient donc installer leurs terrasses dès cette semaine. et que les bars de la plage pourraient rouvrir. Il souhaite ensuite inviter le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) et le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) à venir voir la situation sur place. "Ils pouront ainsi constater par eux-mêmes à quel point il est absurde que les gens soient autorisés à venir ici dans des trains bondés, à s'asseoir comme des sardines les uns sur les autres dans le tram côtier, à souffler sur un banc non désinfecté, mais qu'ils ne soient pas autorisés à souffler sur une chaise désinfectée sur une terrasse, ou à s'asseoir dans un bar de plage".