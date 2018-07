Le boom des trottinettes (électriques entre autres): que dit le code de la route? - © Tous droits réservés

Jérôme accompagne sa fille Zoélie, qui fait avancer sa trottinette rose à la force de ses petites jambes. "Je vois bien que de plus en plus d'adultes ont une trottinette électrique. Beaucoup d'amis l'utilisent pour aller au travail, ou viennent en voiture jusqu'à un certain point et puis montent sur leur trottinette". D'autres font le choix du train, du tram ou du bus, qu'ils combinent aussi avec la trottinette.

A quelles règles ces trottinettes sont-elles soumises?

"Les gens me demandent s'ils doivent porter un casque, nous explique le gérant du magasin ixellois Billykite. Je leur réponds toujours qu'on n'a qu'une seule tête et qu'on ne peut pas la plâtrer, si on l'abîme. Il vaut donc mieux porter un casque. Ce n'est pas une question de législation mais de protection".

Le code de la route n'oblige d'ailleurs aucun cycliste, ni amateur de trottinette à porter le casque, même si le SPF Mobilité le conseille vivement.

"Les clients me demandent aussi où ils peuvent rouler. Je leur réponds de prendre de préférence la piste cyclable, s'il n'y en a pas, d'aller sur la route, et au cas où ils emprunteraient le trottoir, de modérer leur vitesse à celle d'un piéton".

C'est aussi ce que dit le code de la route: "Leur utilisateur doit se comporter comme un piéton s’il ne dépasse pas l’allure du pas, soit environ 5km/h (rouler sur les trottoirs, priorité sur les passages piétons, etc.), nous explique le SPF Mobilité, et comme un cycliste s’il roule plus vite (rouler sur pistes cyclables, etc.)".

Une vitesse technique de maxmimum 18km/h

"En ce qui concerne les engins de déplacement motorisés (donc une trottinette électrique, mais aussi un solo-/monowheel, un hoverboard, une chaise roulante électrique, etc.), nous explique encore le SPF Mobilité, le code de la route impose qu’ils ne dépassent pas la vitesse de 18 km/h par construction. Il s’agit de la vitesse 'technique', ce qui veut dire qu’on ne peut en principe pas utiliser sur la voie publique une trottinette électrique qui est capable d’atteindre seule les 25km/h (mais rien n’interdit que l’utilisateur aille dans certains cas plus vite, comme dans une descente par exemple)".

Les trottinettes capables de rouler à plus de 30 km/h sont donc en principe interdites sur la voie publique.

Enfin, sachez qu'une assurance Responsabilité Civile est obligatoire pour tout engin de déplacement motorisé(donc toutes les trottinettes électriques).