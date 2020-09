Le bois de chauffage plus cher que le mazout et le gaz ?

Vous faites peut-être partie de cette majorité de Belges qui ont rempli leur cuve à mazout pendant le confinement. Mais normalement, c’est la période où on prépare l’hiver en achetant du bois de chauffage…

Aujourd’hui, le bois vous coûte plus cher que le mazout et le gaz.

L’explication, c’est évidemment le confinement, mais aussi et surtout la loi de l’offre et de la demande. Parce que pendant le confinement, on n’a rien consommé et on a continué à produire… Et à stocker. Du coup, le prix bas qu’on connaît depuis plusieurs mois, devrait rester encore quelque temps… Ce qui veut dire que c’est encore le bon moment pour remplir sa cuve… Une période qui pourrait encore durer quelques mois.

Ajoutez à ça que les deux derniers hivers ont été très doux, les stocks ne diminuent pas aussi vite… Ce qui a une influence aussi sur le gaz naturel, qui devient encore plus intéressant que le mazout, parce que les stocks ne désenflent pas non plus.