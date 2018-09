Le Boerenbond appelle à la vigilance face à la peste porcine africaine

Le Boerenbond appelle à la vigilance face à la recrudescence de la peste porcine africaine, en Europe de l'Est, notamment. "Un foyer chez nous aurait de très lourdes conséquences pour notre secteur porcin étant donné que les exportations sont directement compromises", selon le syndicat agricole flamand.

La peste porcine s'étend rapidement dans l'est de l'Europe, plus particulièrement en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Tchéquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. Sur les huit premiers mois de l'année, quelque 4800 cas ont été recensés dans l'Union européenne, 3800 sur des sangliers et 1000 foyers dans de petits élevages porcins ou des structures plus professionnelles. Le nombre de cas dépasse déjà celui de l'ensemble de l'année 2017 lorsque 4100 foyers avaient été comptabilisés. La situation en Bulgarie est particulièrement préoccupante alors que l'épidémie a aussi vu le jour en Chine.

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a lancé une mise en garde contre la peste porcine. Elle appelle toute personne se rendant dans des régions contaminées à être bien attentive, tant les touristes que les chasseurs, ou les routiers.

La peste porcine africaine présente en Afrique, en Russie et dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, est très difficile à maîtriser car il n'existe pas de vaccin efficace. Elle ne représente cependant aucun danger pour la santé humaine. Elle est transmise par contact direct entre porcs infectés, par des tiques ou des animaux sauvages comme les sangliers ou phacochères, et mortelle à 100% pour les animaux touchés, ce qui inflige d'importantes pertes économiques aux élevages.