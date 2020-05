Le blues des agences de voyages : des mois de travail perdus, aucune rentrée financière et de grosses inquiétudes pour l'avenir

Mais ces bons ne sont non plus pas la solution idéale. D’abord parce que si les clients ne les utilisent pas, ils sont en droit d’exiger le remboursement dans un an. Les agences devront donc de toute façon payer.

La plus grosse difficulté pour les agences, c’est qu’il leur est impossible de rembourser les voyages. Bien souvent, les sommes versées par les clients ont déjà été payées aux hôtels et prestataires locaux. Selon l’Union professionnelle des Agences de Voyages (UPAV), 460 millions d’euros seraient ainsi dans la nature et les agences n’ont aucune garantie de les récupérer un jour.

A cause du coronavirus et des mesures de confinement et de sécurité imposées partout dans le monde, les agences de voyages ne vendent quasiment plus rien depuis des semaines. Le manque à gagner se compte en milliards d’euros. Mais l’absence de rentrées financières ne veut pas dire qu’il n’y a pas de travail. Les agences, toujours fermées, doivent passer les dossiers en revue. Ce sont des milliers de voyages qu’il faut annuler ou postposer, ce qui prend souvent bien plus de temps que de réserver. Surtout, c’est un travail à perte.

Les agences ne vendent quasiment rien depuis de semaines, le secteur traverse lui aussi une crise d'une ampleur jamais vue. - © Connections

Une reprise très lente

Il faut dire que pour le secteur, l’avenir n’est pas franchement rose. La relance s’annonce lente et nimbée d’incertitude.

"Pour les grandes vacances, le but est de limiter la casse et d’amorcer une certaine reprise d’ici l’automne, poursuit Frank Bosteels. Les analystes les plus optimistes espèrent assister à un retour à la normale à partir du printemps 2021. Mais je pense qu’avant 2022, on ne retrouvera pas les chiffres de 2019 et même ce scénario-là reste à mon avis très optimiste. On ne sait pas évidemment si vaccin il y aura et quand, quelle sera son efficacité, et quelle offre touristique restera en place. On a déjà assisté à quelques faillites de compagnies aériennes. C’est le nombre de places disponibles dans les hôtels et les avions qui crée le volume du tourisme. Si ces capacités sont réduites à l’avenir, il y aura moins d’occasions de vendre pour les agences de voyages."

"Il faut ajouter le fait que si les gens utilisent leur bon à valoir pour l’année 2021, cela veut dire que l’année 2021 sera fortement compromise pour le secteur, car on ne va rien vendre de nouveau, ajoute Anne-Sophie Snyers. Forcément, la perte ne sera pas limitée à 2020."

Restructurations en vue ?

Et tout cela pourrait aussi avoir un impact sur le fonctionnement des agences. Il n’est pas exclu que des restructurations se profilent et que des emplois soient supprimés.

"Il est clair qu’on doit faire en sorte que les coûts de fonctionnement soient en adéquation avec un marché qui va de toute façon diminuer, confirme Frank Bosteels. Certaines prévisions émanant de l’Organisation mondiale du Tourisme font état d’une baisse globale du tourisme en Europe de 50 à 75%. A partir du moment où le chiffre d’affaires et la marge opérationnelle qui en découle se réduisent de moitié, ou plus, il faudra prendre des mesures qui permettent à la société de tenir le coup. Aujourd’hui, grâce à une gestion saine de la société, on est en mesure de supporter la crise un certain temps. Mais il y a encore beaucoup d’incertitude et à l’impossible nul n’est tenu."