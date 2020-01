Le "Blue Monday" : une supercherie destinée à faire dépenser de l'argent

Ce 20 janvier (le troisième lundi du premier mois) est qualifié parfois de "Blue Monday", le "jour le plus déprimant de l’année". En réalité, ce Blue Monday est ...une pure invention, une supercherie pour nous faire dépenser de l’argent.

C’est un psychologue britannique, Cliff Arnal, qui a inventé le concept de Blue Monday en 2005. Pour rendre sa théorie plus crédible, le scientifique a carrément mis au point une équation imaginaire avec une série de lettres :

W pour weather ("météo") en anglais

D pour dettes, celles qu’on a accumulées depuis Noël

M pour notre niveau de motivation

Na pour notre envie de changement

Q pour les bonnes résolutions qu’on a déjà abandonnées, etc…

Sauf que certaines notions sont très variables. Cette théorie n’a d’ailleurs pas résisté très longtemps aux critiques.

Tout est inventé

Et en 2010, le scientifique lui-même a avoué qu’il avait tout inventé. Cliff Arnal avait en fait été payé dans le cadre d’une campagne publicitaire pour une agence de voyage. Le slogan de la pub en question était : "Contre la morosité ambiante, offrez-vous une escapade au soleil".

Malgré cela, le concept de Blue Monday a la dent dure, parce que c’est vrai que c’est une période de l’année qui coïncide avec ce qu’on appelle la dépression saisonnière.

Et qu’est-ce qu’on fait quand on n’a pas trop le moral ? On dépense de l’argent ! Plusieurs études le prouvent.

Du coup, certaines marques surfent encore et toujours sur ce concept pour nous proposer des bons plans pour surmonter ce Blue Monday : cela va de la gamme de produits pour le bain pour se relaxer à un concours pour gagner un voyage, en passant par des produits de beauté et même de la peinture pour faire entrer la lumière dans notre logement. Bref, autant de tentations pour nous faire ouvrir notre portefeuille sur base d’une pure invention !