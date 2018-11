Le Belge est préoccupé par le changement climatique... mais ne se sent pas responsable

Le changement climatique et les problèmes environnementaux sont une préoccupation majeure dans l'esprit du citoyen belge, en témoigne la vague verte de ces dernières élections communales, et les différents sondages de ces dernières années. C'est aussi ce que confirme un sondage exclusif réalisé par iVox les magazines Moustique et Humo : près 80% des Belges se disent préoccupés par le réchauffement de la planète. Mais, et c'est important, ils sont moins de 10% à considérer qu'ils sont responsables de ces problèmes environnementaux... et que c'est aux pouvoirs publics de prendre leur responsabilité. Les Flamands sont très pessimistes sur l'évolution de la situation : ils sont 45% à penser qu'il est encore possible d'inverser la situation, contre 59% des francophones.

Pourtant, les Belges sont prêts à changer leurs comportements pour que l'environnement soit moins impacté par le mode de vie humain. Avec quelques différences, que l'on habite au Nord ou au Sud du pays. Accro à l'auto Une des inquiétudes majeures, pour une majorité de Belges, est la pollution de l'air due à la circulation et les industries. Ainsi, neuf Belges sur dix estiment que les gros pollueurs doivent payer. Mais il y a certaine habitude qui sont bien ancrées, et on pourrait dire qu'à côté de la brique, le Belge a aussi un pneu dans le ventre : plus de 80% d'entre eux utilisent leur voiture personnelle au moins une fois par semaine... et ils ne sont que quatre sur dix à vouloir que leur prochaine voiture soit impérativement moins polluante. Voiture

Infogram

Du côté des alternatives à l'automobile, le Flamand est plutôt amateur de vélo (17%) alors que le francophone n'aime pas pédaler (2,3%), ce qui peut s'expliquer par la différence de topologie entre la Wallonie et la Flandre, beaucoup plus plate, et la culture bien ancrée du vélo dans le nord. Par contre, deux fois plus de francophones prennent les transports en commun : ils sont 28%, alors que les néerlandophones ne sont que 15%. Pour lutter contre les activités les plus polluantes, au moins la moitié des Flamands et francophones sont prêts à l'interdiction des centres urbains aux voitures, et à la création de zones basses émissions. Ils sont par contre moins à accepter une augmentation du prix de la viande : 40% du côté flamand, un tiers chez les francophones. L'augmentation du prix des billets d'avion est un peu moins populaire, ainsi que celle des festival polluants. On mange quoi ce soir ? Du côté des habitudes alimentaires, le francophone est beaucoup plus tourné vers la nourriture locale et/ou de saison. Sondage

Infogram

Du côté du régime alimentaire, 28% des francophones sont végétarien ou flexitarien, contre 21% de Flamands. Investissement écolo Le Flamand est un investisseur écolo : ils sont près d'un tiers à avoir installé des panneaux solaires, et presque un sur deux a conclu un contrat avec un fournisseur d'énergie 100% verte, alors que seul un tiers des francophones ont fait le pas. Ce sondage montre donc que l'environnement n'est plus pris à la légère par les citoyens belges, mais qu'une grande partie d'entre eux ne mesure pas l'impact des gestes au quotidien dans un changement sociétal. Face à cela, on peut signaler l'initiative de ces YouTubeurs francophones, suite au dernier rapport du GIEC, qui propose de relever des défis quotidiens, durant 30 jours, afin d'avoir un comportement plus écolo.