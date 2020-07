Le babisme, un courant religieux méconnu et presque disparu

Il y a 170 ans jour pour jour (les historiens débattent encore sur la date exacte, le 8 ou le 9 juillet), disparaissait Seyyed Ali Mohammad dit le Bab (qui signifie "porte" ou "point" en Arabe). Un marchand aux origines humbles, à la base d’un mouvement religieux révolutionnaire dans l’Iran du 19e siècle : le Babisme.

Un Islam différent

Né en 1819 dans une famille de marchands de coton à Chiraz, dans le centre de l’Iran, Seyyed Ali Mohammad ne semble pas prédestiné à devenir une personnalité religieuse. Mais à son retour d’un pèlerinage, le jeune marchand devient prédicateur. Doté d’une éloquence éblouissante, il attire les foules et reçoit alors le surnom de "porte de Dieu", le Bab Allah.

Au sein d’une Iran chiite, Ali Mohammed veut une réforme de l’Islam. Le Bab prône une religion "assouplie". Il retranscrit ses dogmes pour ses fidèles, les Babis, au sein d’un nouveau livre saint, le Bayan ("explication" en Arabe). Un ouvrage dans lequel, il se distancie fortement de l’Islam. Il ne veut, par exemple, plus de la charia islamique. Autre grand changement, les croyants ne prient plus en direction de La Mecque mais vers Chiraz où se trouve sa maison, en plus d’autres modifications des rites et des lois traditionnelles de l’Islam rendant la religion, pour certains théologiens, plus tolérante.

Des idées que l’on retrouve aussi au niveau social avec la volonté de changements très avant-gardistes pour l’époque et particulièrement concernant les libertés autorisées aux femmes. Elles peuvent, par exemple, demander le divorce ou retirer le voile si celui est gênant. Les Babis prônent globalement une plus forte égalité entre les hommes et les femmes.