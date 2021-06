Le 9 juin est aussi la date de la reprise de la prostitution: "Ca a été un peu l'enfer"

Ce 9 juin est une étape majeure du déconfinement: restaurants ouverts jusque 23H30, bulle sociale élargie, retour partiel au bureau... Mais ce 9 juin marque aussi la reprise (moins connue) de l'activité dans certains secteurs, comme celui de la prostitution.

Bien que non reconnue, la profession de travailleuse du sexe est assimilée aux métiers de contact et elle est restée interdite depuis le début du deuxième confinement, c'est-à-dire depuis huit mois. "On était dans l'attente de savoir si ce serait en avril avec les métiers de contact, ou en même temps que l'Horeca ou après, explique Maxime Raes, coordinateur national UTSOPI (Union des travailleur.se.s/du Sexe Organisé.e.s pour l'​Indépendance). C'était assez incertain." Il faut dire que le Codeco n'en a jamais parlé officiellement. "Il faut toujours passer en off pour avoir les infos", regrette Maxime Raes.

À Bruxelles, de nombreuses travailleuses du sexe ont malgré tout continué de travailler car elles n'avaient pas d'autres choix. Il s'agissait en effet pour elles de leur unique source de revenu. "La situation était tellement dramatique que beaucoup de travailleurs et travailleuses du sexe ont repris, clandestinement", explique Isabelle Jaramillo, coordinatrice de l'Espace P... à Bruxelles. "Le premier confinement a été très dur, et on ne s'attendait pas au deuxième, raconte Maxime Raes. Les gens n'avaient plus d'économies, ça a été un peu l'enfer. Je ne suis pas bien sûr que ce soit terminé, l'impact économique ne va pas se régler en un mois."

On n'a jamais eu autant de demandes d'aides alimentaires

Certaines associations ont pu profiter d'aides, notamment via des campagnes de dons, mais aussi de la part du gouvernement fédéral et régional, pour pouvoir notamment distribuer des tickets. "On n'a jamais eu autant de demandes d'aides alimentaires, c'est une problématique qui en temps normal, apparaît très peu", explique Isabelle Jaramillo. La reprise a été très difficile. "Les clients, les travailleurs et travailleuses du sexe avaient peur de reprendre, même avec les gestes barrière, regrette la coordinatrice. Ici, au moins elles reprennent dans des conditions sécurisées. Aussi compliquées soient-elles, ces conditions sont une perspective pour une reprise sur l'ensemble du secteur."

La prostitution va donc pouvoir reprendre, même si des règles seront de mise... dont certaines seront difficiles à appliquer, comme le rendez-vous obligatoire. "On sait bien que dans des endroits comme rue d'Aarschot, c'est sans rendez-vous", rappelle Maxime Raes. La question du respect du nombre de mètres carrés au sol est aussi complexe. Mais au moins, "maintenant, il y a un cadre officiel autour de la reprise sur lequel les personnes peuvent se baser. C'est quand même un changement de paradigme", se réjouit Isabelle Jaramillo.

Décriminalisation de la prostitution

Notons qu'en avril dernier, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) s’est déclaré en faveur d’une décriminalisation de la prostitution. "La prostitution, c’est la plus vieille profession du monde. Cela existe, tout le monde le sait, mais on est hypocrite. C’est punissable, mais c’est toléré. Il y a même des villes qui mettent des taxes", avait-il alors expliqué en interview. Pourtant, il n'y a toujours pas de cadre réglementaire pour le travail du sexe en Belgique, qui représente environ 30.000 Personnes.