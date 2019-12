Le 24 décembre 1944, l'offensive allemande est arrêtée dans le village de Celles

L'officier qui commande la colonne se demande s'il y a d'autres mines. Il va se renseigner en se dirigeant vers le seul bâtiment (faiblement) éclairé. C'est un café qui s'appelle "Le pavillon ardennais" et qui est tenu par Marthe Monrique. Interrogée par l'officier, la tenancière du bistrot bluffe et dit à l'officier allemand que la route est minée jusqu'au rocher Bayard, à Dinant. En réalité il y n'y avait que deux mines : l'une à Celles et l'autre au rocher Bayard. Certains affirment que la déclaration de Marthe Monrique a suffi pour arrêter la colonne allemande, et font de cette dame une véritable héroïne.

Après plusieurs jours de brouillard, le 25 décembre 1944, le ciel est enfin dégagé. L'aviation peut passer à l'action. Les Allemands et leurs véhicules sont positionnés dans les bois des environs de Celles. Ils ont installé un QG dans une grotte qui est appelée le trou Mairia. Bientôt, les Allemands sont pris en étau entre les bombardements aériens des Américains et les obus tirés par les Anglais.

Les Allemands sont épuisés, sous-alimentés et à court de carburant. Ils craignent aussi un nouveau bombardement des alliés, rendu possible par une amélioration de la météo. Ils sont contraints de se replier. Celles restera l'avancée maximale de l'offensive dite "von Rundstedt".

Les habitants de Celles se réfugient dans la crypte de l'église de Celles : "On avait installé de la paille et des matelas. C'est là qu'on dormait. Cette semaine de Noël 1944 est vraiment marquante", se souvient Emile Defossé. "Ce qui a été le plus impressionnant, c'est quand nous sommes sortis de l'église. On a vu tous les Allemands alignés le long du mur. Certains d'entre eux avaient des habits américains : ils ont été alignés séparément. En face, les Américains ont positionné une mitrailleuse et les enfants ont été éloignés. Le curé est intervenu pour empêcher ce qui s'annonçait. Finalement les Allemands ont dû se déshabiller, certains sont partis pieds nus".

Les Allemands n'atteindront jamais la Meuse. Épuisés par le froid et les combats, à court de carburant et de munition, ils feront demi-tour ou se rendront. Dans l'histoire, le village de Celles reste le point le plus occidental de la dernière offensive d'Hitler.

Et après la guerre, Marthe Monrique a eu l'autorisation de mettre l'épave du char devant son café. Aujourd'hui le café s'appelle "Le Tank" et les habitants de Celles ont entrepris de repeindre le char.