Le 1er janvier, il sera interdit de se rendre dans les Hautes-Fagnes. Manhay et la Baraque de Fraiture ferment déjà aujourd’hui

Une interdiction de circulation et de stationnement sur le plateau des Hautes-Fagnes a été décrétée ce matin par le gouverneur de Liège, Hervé Jamar. Dès demain, 1er janvier jusque dimanche 3 janvier, de 8h à 17H00, il ne sera donc plus non plus possible de se déplacer sur les hauteurs liégeoises à l’exception des services de secours, des lignes TEC et en cas de forces majeures. Et ce, dans une optique de dissuasion afin d’endiguer la propagation de la Covid-19.

Des constats ont été observés ces derniers jours. En raison des circonstances météorologiques, les Hautes-Fagnes ont à nouveau été prises d’assaut même si la police recommandait pourtant de ne pas s’y rendre, pour éviter une trop forte concentration de population.

"Hier vers 15H00, en hélicoptère, la police a survolé les lieux et ils ont constaté des kilomètres de voitures stationnées et de nombreux promeneurs", déclare le gouverneur lors de la conférence de presse ce jeudi matin.

Il a été décidé de prendre des mesures strictes pour protéger les touristes d’un jour mais aussi les citoyens des communes de Malmedy, Waimes et Jalhay, les trois communes principalement concernées par le plateau des Fagnes, explique Hervé Jamar.