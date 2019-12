Le 17 décembre 1944 à Baugnez, les SS de la colonne Peiper massacrent au moins 84 prisonniers de guerre américains

Alors qu'environ 120 prisonniers américains, mains sur la tête, sont rassemblés dans une prairie à proximité du carrefour, un officier SS perché sur un char tire, abattant le premier soldat américain. C'est alors le début du carnage, raconte George Fox, survivant du 285e bataillon d'observation US: "Des mitrailleuses ont commencé a tirer dans tous les sens. Et tout le monde est tombé : je me suis effondré sur quelqu'un, un autre soldat est tombé sur moi. Il n'y avait qu'un grand amas de corps entassés. Au bout d'un moment, quelques soldats allemands sont revenus, pour vérifier s'il y avait des survivants. Et ils ont tiré sur ceux qui gémissaient".