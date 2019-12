Le 16 décembre 1944 à 5h30: la bataille des Ardennes débute par une offensive surprise de l'armée allemande

La ligne de front suit quasiment la frontière allemande, et s'étire sur 92 kilomètres entre Montjoie et Echternach (au Grand-Duché du Luxembourg). Le 16 décembre, sous les ordres du maréchal Walter Model et du général Hasso von Manteuffel, la contre-offensive commence près de Rocherath, dans les Cantons de l'Est. Adolf Hitler espère foncer à travers l'Ardenne, franchir la Meuse et reprendre les infrastructures portuaires d'Anvers, pour couper en deux le front allié. Cette (contre)-offensive a été appelée "offensive von Rundstedt", mais le maréchal von Rundstedt y était opposé : il estimait que l'objectif était trop ambitieux. Les Allemands donnent à cette bataille le nom d'opération "Wacht am Rhein" et les Américains la surnomment "the Battle of the Bulge".