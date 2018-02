Le 15 mars 2016, la police retrouvait sans s'y attendre la trace de Salah Abdeslam

Après avoir été reporté, le procès de la fusillade de Forest débutera bel et bien ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Sur le banc des prévenus, Salah Abdeslam et Sofien Ayari sont attendus, tous deux poursuivis pour tentative de meurtre dans un contexte terroriste et pour possession illégale d'armes à feu.

Près de deux ans après les faits, retour sur les événements de la rue du Dries.