Le 112 recrute de nouveaux opérateurs: "Il faut de l'empathie pour les gens et savoir gérer son stress"

La campagne annuelle de recrutement est en cours au 112. Objectif : trouver et former des opérateurs. Ce sont les premiers maillons de la chaine, ceux qui répondent lorsqu'un accident s'est passé, lorsque des secours sont nécessaires. Les situations d'urgence sont quotidiennes, certaines qualités sont donc impératives. Un métier bien différent de celui de téléphoniste.

Un appel concerne un début d'AVC, un autre un accident de bus ou encore un incendie. Autant de situations pour lesquelles le 112 est appelé. Ses opérateurs ont peu de temps pour poser les bonnes questions, cerner le problème et envoyer l'aide adéquate. Pour Sylvie Leemans, opératrice depuis 6 ans, deux qualités sont primordiales : "il faut d'abord de l'empathie pour les gens et savoir gérer son stress", énonce-t-elle.

Savoir se concentrer et rester à l'écoute

Un autre élément est essentiel : la collaboration dans un environnement bruyant. Les opérateurs doivent se concentrer sur leurs appels, mais en même temps, être à l'écoute de leurs collègues. Daniel Jonas, responsable des centrales 112 des provinces du Hainaut et du Brabant Wallon : "Pour un accident sur l'autoroute, on va recevoir beaucoup d'appels. On ne peut pas travailler de façon strictement individuelle, ce serait une mauvaise gestion des moyens donc il faut toujours garder une écoute par rapport à ce qui se passe dans la salle".

Les opérateurs doivent donc être capable d'écouter plusieurs conversations en même temps, mais également de prendre des notes et faire des recherches géographiques. La priorité est de repérer l'accident sur une carte pour pouvoir y envoyer les secours.

Des accidents qui peuvent évidemment se passer de jour comme de nuit. La centrale fonctionne donc 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Les opérateurs, eux, sont planifiés pour des périodes de 12 heures et alternent les jours et les nuits.

Théorie, pratique et formation continue

Une fois sélectionnées par le Selor, les nouvelles recrues doivent suivre une formation théorique puis pratique. Beaucoup de simulations d'appels sont réalisées avec des acteurs pour que l'opérateur soit paré à toute situation. Cette formation dure de 3 à 4 mois. Ensuite, tous les opérateurs bénéficient d'une formation continue.