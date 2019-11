Laurence Bovy (Vivaqua) : "Il faut indexer le prix de l'eau à Bruxelles pour améliorer le service à la population"

En Région bruxelloise, le prix du mètre cube de l'eau n’a plus évolué depuis plus de cinq ans, mais il va être indexé au 1er janvier prochain et il suivra donc l’évolution des prix.

Laurence Bovy, directrice générale de Vivaqua, le distributeur d’eau à Bruxelles a demandé cette indexation, elle nous en explique les raisons : "Je dirais essentiellement pour trois raisons. D’abord parce que les coûts de tous les services que nous rendons — l’eau potable, la gestion du réseau d’égouttage, vous la lutte contre les inondations — augmentent ; les coûts du personnel, les coûts de l’énergie, le coût des assurances, etc. C’est une première raison. La seconde, c’est parce que le réseau d’égouttage dont nous avons eu la gestion à la fin des années 2000 est dans un état déplorable. Nous devons donc investir. Ce serait ne pas gérer en bon père de famille que ne pas le faire. Et la troisième raison, c’est parce que nous voulons améliorer le service à la population. C’est ainsi par exemple que nous avons recruté une quinzaine d’agents supplémentaires au service clientèle. Tout ça a un coût".

Il y a évidemment de plus en plus d’habitants à Bruxelles et qu’il faut suivre ces habitants et leurs demandes. Est-ce qu’on s’est donné un ordre de grandeur de l’augmentation au mètre cube ?

Laurence Bovy confirme qu'"au 1er janvier, pour un ménage qui a une consommation qu’on qualifie d’habituelle, c’est-à-dire 35 mètres cubes par personne et par an, l’impact sera pour toute l’année de 2,76 euros par personne et par an. Donc, pour un ménage de deux personnes, 5,52 euros, pour un ménage de quatre personnes, 11,08 euros, ce qui fera passer le prix du mètre cube de 3,60 euros à 3,68 euros et qui le laisse nettement en dessous de ce qu’on constate dans les autres grandes villes et dans les autres régions du pays".

Le prix du mètre cube à Bruxelles est moins cher qu’en Wallonie

Comment explique-t-on cette différence ? Est-ce par rapport à vos coûts qui sont différents à Bruxelles qu’en Wallonie ? Laurence Bovy explique : "Je pense qu’il y a à la fois un historique différent et, comme vous le savez, notre prix n’a plus évolué depuis 2014, puisque le gouvernement bruxellois avait décidé de le geler purement et simplement, là où les prix constatés dans les autres régions ont tout de même subi des évolutions qui sont assez logiques compte tenu de l’ampleur des services qui sont rendus et de l’augmentation de toute une série de coûts, comme je vous l’évoquais".

Vivaqua gère 26 sites de captage en Wallonie, cinq réservoirs aux alentours de Bruxelles. Cela représente des millions de litres par jour qui doivent être gérés et Laurence Bovy complète : "Je vais vous parler en années. En années, nous produisons 134 millions de mètres cubes ou 134 millions de litres d’eau. La moitié arrive sur Bruxelles pour être distribuée à la population et aux entreprises bruxelloises, et nous revendons l’autre moitié dans le cadre de contrats de vente, dont en gros, à d’autres distributeurs en Flandre – Farys à Gent par exemple – ou en Wallonie – la Wallonne des Eaux, la CILE à Liège, IDEA à Mons ou in BW dans le Brabant wallon".

L’eau c’est aussi la denrée, la plus contrôlée aujourd’hui en Belgique

"Non seulement les critères d’analyse sont fixés au niveau OMS et au niveau européen et confirmé dans des législations nationales, et ces critères sont régulièrement durcis et renforcés. Mais, en outre, notre laboratoire, qui est situé dans le Bois de la Cambre, contrôle bien plus de paramètres encore que ce qui est imposé par toutes ces législations et le fait à une fréquence bien plus rapide. J’ose donc dire que l’eau potable en Belgique est très certainement le bien alimentaire le plus contrôlé pour en assurer la qualité", assure Laurence Bovy.

L’eau ne devrait-elle pas être gratuite ?

Laurence Bovy tempère: "Je réponds que ce que nous fournissons n’est pas uniquement des mètres cubes d’eau, ce sont tous les services qui vont autour, tant autour de l’eau potable que, comme je vous le disais, les services qui concernent l’entretien du réseau d’égouttage et l’entretien et la construction de bassins d’orage. Pour tous ces services – une fourniture d’eau sans interruption, contrôler avec la régularité que je vous ai évoquée, tous les services administratifs annexes – mais aussi pour nos deux autres missions — égouttage et bassins d’orage — les coûts évoluent et les salaires de notre personnel sont indexés. Donc, rien n’est gratuit en ce monde. Ceux qui souhaitent que l’eau soit gratuite doivent savoir qu’il faudra alors des subsides, c’est-à-dire financer via l’impôt parce que ce n’est pas la nature qui fait le travail. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, quand ils ouvrent leur robinet ou qu’ils tirent la chasse, il y a derrière des processus industriels, des technologies qui évoluent, des matériaux, des personnes, des contrats avec des prestataires extérieurs, et tout cela a malheureusement un coût qu’il faut bien répercuter à un moment donné sur quelqu’un, les collectivités ou les consommateurs".