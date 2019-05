Large opération pour escroquerie: un préjudice de 6.5 millions d'euros selon le parquet

Une opération d'envergure visant une organisation criminelle d'escrocs opérant dans la vente de voitures par internet s'est déroulée hier partout en Belgique. Plusieurs caravanes mais aussi des objets de valeurs ont été saisies dans le cadre de cette opération.

L'instruction judiciaire a été ouverte début octobre 2018. Le préjudice total est évalué à 6 millions et demi d'euros. Selon le parquet fédéral, plus de 1.200 policiers ont effectué mardi quelque 200 perquisitions sur 19 sites, au cours desquelles ils ont arrêté 52 personnes. Ces dernières sont soupçonnées de plus de 500 fraudes liées à la vente de véhicules via internet.

« De manière plus détaillée, 90 caravanes, 91 véhicules et 34 biens immobiliers, principalement des maisons, appartements et villas, ont été saisis hier dans le dossier blanchiment », précise Eric Van Duyse, porte-parole du parque fédéral. « Par ailleurs, 1 million d'euros au total a été saisi dans divers endroits ainsi que 23 montres haut de gamme ».

Les saisies ont visé des véhicules infractionnels et des biens dans lesquels l'argent a pu être réinvesti pour le volet blanchiment. Les policiers ont également confisqué une arme automatique, des armes de poing ou encore des fusils.