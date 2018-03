Lancement de la campagne WeCare.cool contre les violences sexuelles faites aux femmes

La campagne solidaire WeCare.cool contre les violences sexuelles faites aux femmes a été lancée mercredi dans le bureau du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close à l'initiative de la Fondation CHU Saint-Pierre et d'acteurs de terrains concernés.

Un pin's a été créé par des artistes sur base d'une œuvre photographique de Nikos Aliagas. Il représente l'oeil d'une jeune femme ouvert sur le monde. Il permet d'afficher son opposition aux violences sexuelles et, pour les hommes, de montrer leur empathie et bienveillance.

"Je ne pense pas qu'on puisse changer le regard des gens avec des insultes et des menaces, en leur disant qu'ils sont potentiellement des cochons. On veut mettre en avant un aspect positif, une approche respectueuse et amicale, pour changer les mentalités", a indiqué le docteur Patrick Van Alphen de la Fondation CHU Saint-Pierre, coordinateur de la campagne.

Le pin's est vendu 2 euros. Un livret et une affiche sont aussi disponibles. Sur chaque vente, les associations qui distribuent le pin's gardent un euro qui servira à organiser des opérations de sensibilisation multiples.

Philippe Close s'est réjoui de la participation d'une classe de l'athénée Adolphe Max au projet. La campagne a reçu le soutien de la ministre des Droits des femmes Isabelle Simonis et compte déjà une dizaine de partenaires dont la Ville de Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Solidaris, Le Monde selon les Femmes et la Fédération des Centres de Planning familial.

À l'occasion de ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la RTBF se mobiliseet propose une journée spéciale sur La Première, dans ses rendez-vous d’information et une soirée thématique sur La Trois.