Lancement de la campagne Bob: un accident avec présence d'alcool toutes les 2 heures

"Bob = 100% sobre". C'est le message qui va fleurir sur nos routes à l'approche des fêtes de fin d'année. "Boire et conduire ne font pas bon ménage. Quand on est Bob, on ne l'est pas à moitié", indique le communiqué de presse. La campagne de sensibilisation contre l'alcool au volant démarre ce jeudi. Les premiers contrôles d'alcoolémie seront menés, dès ce vendredi soir, et s'étendront jusqu'à fin janvier sur les routes belges.

16 pc d'accidents liés à l'alcool en province de Namur contre 6 pc à Anvers

Le nombre d'accidents de la route liés à l'alcool varie sensiblement d'une région à l'autre du pays. C'est en Wallonie que ce nombre est le plus élevé : 13 pc des accidents impliquent un conducteur alcoolisé, contre 8 pc en Flandre et 7 pc à Bruxelles. Mais la différence est encore plus nette s'il on regarde province par province. Dans le Namurois, par exemple, 16 pc des accidents impliquent un chauffeur alcoolisé. C'est 2,5 fois plus que dans la province d'Anvers (6 pc). "Mais on sait que, en province d'Anvers, le risque de se faire contrôler est vraiment omniprésent à tous les moments de la journée et de la semaine", précise Benoît Godart.