Lancement d'une enquête pour connaître l'avis des navetteurs SNCB sur la digitalisation des guichets

Ce lundi marque le lancement d’une "contre-enquête" dans les gares de Liège-Guillemins et de Mons, à l’initiative de l’association de voyageurs Navetteurs.be et de la CSC Transcom. Les navetteurs de la SNCB sont sondés afin de savoir ce qu’ils préfèrent lorsqu’ils doivent se munir d’un ticket de transport. Préfèrent-ils acheter leur billet de train au guichet, via un automate ou via un smartphone ?

Leur objectif est de vérifier ce constat fait par la SNCB : les usagers préféreraient acheter leurs billets sur Internet, via les applications ou les automates. La SCNB veut ainsi supprimer ou réduire les heures d’ouverture des guichets de 37 gares wallonnes à partir de lundi prochain.

"La direction des chemins de fer utilise toujours comme argument que ce sont les voyageurs qui demandent le retour à la digitalisation, aux automates et la suppression des guichetiers. On a voulu vérifier auprès des voyageurs. Des retours que nous avons, les voyageurs sont plutôt demandeurs d’un contact humain, surtout dans les petites gares. Ils se sentent perdus, abandonnés parce qu’il n’y a plus personne pour les renseigner et les aider", précise Marianne Lerouge, responsable générale chemin de fer à la CSC Transcom.

Cela joue aussi sur le sentiment de sécurité. "En supprimant la présence humaine, on laisse le champ ouvert aux incivilités, aux graffitis et aux agressions. Donc, les gens se sentent moins en sécurité."

L’enquête se poursuivra partout dans le pays jusqu’à la fin de l’été. Les résultats seront rendus publics dans le courant du mois d’octobre.