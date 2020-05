"Laissez pousser la flore dans les dunes de la côte belge même après le Coronavirus"

La crise du Coronavirus n'a pas que de mauvais côtés. "Le calme et l'absence de touristes à la côte belge ces dernières semaines a profité à la flore du littoral. Ces végétaux sont le signe d'une restauration naturelle des dunes": explique dans un communiqué, la coalition 4Sea, qui réunit plusieurs associations de défense de l'environnement au sud et au nord du pays, "Ces dunes sont une meilleure protection de la côte belge."

Pour la coalition 4Sea, Il est important de préserver les effets positifs de cette crise. Voilà pourquoi, 4Sea demande aux municipalités de ne pas arracher ces végétaux au profit de plages lisses et artificielles. C'est mieux pour la nature et pour le portefeuille des stations balnéaires.

L'Institut flamand de la mer a compté jusqu'à 1000 fois plus de plants de roquettes de mer

Selon le VLIZ (l’Institut flamand pour la mer) , 1/3 des plages compte entre 10 et 1000 fois plus de plants de Roquettes de mer. En plus de cette plante, l’Agropyre a feuilles de jonc et la soude ont été les premières à germer. Ces plantes retiennent le sable sur la plage et sont donc le moteur de la formation des dunes embryonnaires. Lors d'une tempête, par exemple, elles retiennent beaucoup mieux le sable, ce qui réduit le risque de formation de falaises. Et de se poser la question, faut-il choisir entre tourisme et nature.

Alors ces défenseurs de la nature invite les autorités à ne rien couper, plutôt que d'arracher les plantes et les fleurs ou de nettoyer les plages à la machine, pourquoi ne pas les laisser se marier aux serviettes de plages colorées!

En un mot, pour la coalition, le moment est idéal pour "un déclic": "Restaurons ensemble la résilience économique et la résilience naturelle de la côte belge. Ce n'est qu'alors que notre littoral restera un endroit agréable où séjourner et partir en vacances, même avec l'élévation du niveau de la mer", conclut la coalition.