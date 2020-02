Laëtitia Mampaka, la Belge qui cartonne aux concours d'éloquence (vidéo)

A seulement 24 ans, Laëtitia Mampaka est l’étoile montante de l’art oratoire. Mais au fait, qu’est-ce que c’est l’art oratoire ?

"C’est la capacité de pouvoir captiver une audience pour que le public soit fédéré autour d’un même message. Au départ, les gens n’ont pas le même avis, mais il faut que l’espace d’un instant, tout le monde arrive à être d’accord et surtout à entendre ce que l’on dit"

L’art oratoire tient en trois grands principes : art d’émouvoir, art de convaincre, et art de divertir. C’est l’arme de persuasion des hommes politiques, des avocats, mais aussi de n’importe quelle personne amenée à s’exprimer devant une audience dans le but d’être écoutée et entendue.

Un art dans lequel Laëtitia Mampaka excelle.