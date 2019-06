Lachs et Cal contre Skeyes : le tribunal de l'entreprise se déclare incompétent

Ce matin, le président du tribunal de l’entreprise de Liège s’est déclaré incompétent dans l’affaire qui oppose les entreprises Lachs et Cal à Skeyes, le gestionnaire du trafic aérien belge. Le tribunal estime que Skeyes n’est pas une entreprise mais une personne morale de droit public. Il renvoie les plaignants vers le juge des référés, c’est-à-dire au tribunal de première instance. Lachs et cal peuvent faire appel de la décision.

Pour rappel, ces derniers mois suite à des tensions sociales, de nombreux employés de Skeyes s’étaient à plusieurs reprises déclarés en maladie. Cela avait entraîné un manque de personnel et l’obligation pour Skeyes de fermer l’espace aérien. Une situation qui a eu pour conséquences d’importantes pertes financières chez Lachs et Cal, deux entreprises qui opèrent depuis Liège Airport. Fatiguées, les sociétés ont finalement décidé en avril dernier d’intenter une action en justice à l’encontre de Skeyes. Lachs et Cal demandent à la justice d’obliger Skeyes à remédier à ce type de situation sous peine de devoir payer 100.000 euros par heure non prestée.