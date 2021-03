La "Zone à Défendre" d'Arlon en cours d'évacuation

La police intervient ce matin pour expulser les militants écologistes qui occupent depuis plus d’un an une forêt d'Arlon, sur le site de l'ancienne sablière de Schoppach, afin de s’opposer au projet de construction d'un parc d’activités. Des témoins sur place rapportent un dispositif important avec la présence de policiers casqués en bordure de forêt et de nombreux véhicules. Selon le commissaire Michaël Collini, 9 militants ont été arrêtés administrativement. L'opération menée par la police locale, avec l'appui du fédéral, a démarré à minuit et est toujours en cours. Les forces de l'ordre sont manifestement intervenus par surprise afin d'éviter une forte mobilisation.

Selon le bourgmestre d'Arlon, l'opération fait suite à un arrêté de police administrative. Elle repose "sur une observation et une analyse de risque constamment menées par la Zone de police locale. Certains faits commis par les occupants menaçaient gravement la sécurité avec notamment des entraves méchantes à la circulation sur la E411", explique la ville d'Arlon dans un communiqué envoyé ce matin.

Des militants retranchés depuis le 26 octobre 2019

Le terrain appartient à l’intercommunale de développement économique Idélux et constitue pour les occupants une " zone à défendre " (ZAD) car il présente un intérêt pour la biodiversité. Les militants ont pris possession des lieux le 26 octobre 2019. Ils vivent dans des tentes et des cabanes dont certaines sont perchées dans les arbres ou creusées dans le sol sablonneux. Ceux qu’on surnomme les " zadistes " occupent illégalement une parcelle de la taille d’une quinzaine de terrains de football. En prévision d’une intervention de la police, ils ont construit des barricades en disposant des troncs d’arbre, en amoncelant des tas de terre et en creusant des tranchées.