La Wallonie va tester cet été un service pour planifier ses visites touristiques selon la fréquentation

VisitWallonia et Orange Belgique déploieront au cours de l'été 2021 un outil gratuit permettant de s'informer en temps réel de la fréquentation dans différentes zones touristiques de Wallonie, a annoncé jeudi matin l'opérateur télécom dans un communiqué. L'objectif, après une première phase de tests, est de permettre aux touristes de planifier au mieux leurs visites et déplacements en profitant des zones les moins fréquentées.

Le service sera mis gratuitement à la disposition de la population et fonctionnera sur base de l'anonymisation et l'agrégation du nombre de connexions mobiles au réseau d'Orange Belgique dans une zone définie. Aucune donnée personnelle ne sera collectée, assurant le respect de la vie privée des citoyens.

Code couleur selon la fréquentation

L'analyse des données récoltées permettra d'extrapoler le résultat à tous les utilisateurs mobiles de tous les réseaux de cette zone et de convertir la fréquentation calculée en un code couleur simple, du 'rouge' (zone très fréquentée) au 'vert' (zone calme et peu animée).

Des tests seront réalisés au début de la période de vacances estivales qui arrive et le lancement effectif interviendra par la suite, au cours de l'été.

"Cette initiative démontre une fois de plus les opportunités offertes par les technologies numériques pour tous les secteurs économiques de la Wallonie, et notamment le tourisme. Elle est symbolique de l'ambition de Digital Wallonia de faire de notre région un territoire connecté et intelligent", s'est enthousiasmé Benoit Hucq, directeur général de l'Agence du numérique.