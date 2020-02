La Wallonie planche sur un projet "soupe" pour les écoles

La Wallonie planche actuellement sur un projet "soupe" destiné aux écoles ayant les indices socio-économiques les plus faibles. A lancer l'année prochaine, il devrait représenter, en 2024, un budget de plus de 8 millions d'euros.

"Nous n'en sommes qu'à la phase de réflexion mais nous avons déjà des orientations que nous souhaitons étudier puis implémenter", a expliqué la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale (PS), interrogée sur le sujet, mardi, en commission du Parlement de Wallonie.

Le gouvernement régional entend ainsi travailler avec les écoles, tous réseaux confondus, ayant les indices socio- économiques les plus faibles afin qu'elles puissent distribuer, gratuitement, des collations saines (soupes, smoothies, ...) à leurs élèves.

"Parmi les obstacles que nous devrons franchir, il y a celui des normes et des contrôles de l'AFSCA. C'est un sujet qu'il faudra aborder avec le prochain gouvernement fédéral", a poursuivi la ministre selon qui le projet wallon concerne tant la santé que la lutte contre la pauvreté, et en particulier la pauvreté infantile.

"De nombreux travaux ont en effet mis en évidence les difficultés que rencontrent les ménages les plus précarisés à avoir accès à la nourriture saine en qualité et en quantité suffisante. Il faut briser cette spirale dès le plus jeune âge. C'est pourquoi nous voulons travailler en partenariat avec les écoles", a ajouté Christie Morreale.

"Notre volonté n'est pas de repartir d'une page blanche ni concurrencer les projets existants. Nous voulons agir en faveur des publics les plus précarisés et principalement les enfants" par l'intermédiaire des écoles, ce qui implique notamment de travailler de concert avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, a-t-elle conclu.