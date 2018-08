La Wallonie connaît mal l'état de son réseau d'égouts, parfois très ancien

En Wallonie, le réseau d’égouts est très vieux ce réseau. Certaines canalisations datent encore du XIXe siècle. La Région wallonne y a pourtant investi près de 4 milliards d’euros en 17 ans, mais l’effort qui reste à faire est encore énorme, ne serait-ce que pour réaliser le cadastre des canalisations et leur état. Aujourd’hui, la SPGE, la Société publique de gestion de l’eau, n’en connaît que 30%. Pendant ce temps, la Fédération des constructeurs de voiries s’inquiète d’un éventuel effondrement d’un égout sous une voirie importante.

La Wallonie connaît mal son réseau d’égouttage et c’est la Fédération des entrepreneurs de travaux de voirie qui l’affirme par la voix de son secrétaire général, Didier Block : "Depuis une vingtaine d’années, on investit énormément dans la création de nouveaux égouts. Mais d’un autre côté il ne faut pas oublier que nous avons 18 000 kilomètres d’égouts très anciens dont nous ignorons totalement l’état".

Mesurer le risque

Jean-Luc Martin, directeur de la SPGE, chargée de construire et d’entretenir les canalisations, ne le nie pas : "Non, le cadastre précis de l’état des égouts, nous ne l’avons pas. Cela étant, nous avons lancé une vaste opération de cadastrage de l’égouttage. On est aujourd’hui peut-être à une trentaine de pour-cent de connaissances précises de la situation de nos égouts".

Et d’ici 2021, on devrait arriver à 70%. Impossible dans ces conditions d’établir un vrai programme de rénovation du réseau. Ce sont les communes qui appellent au secours en cas de problème, une situation qui inquiète Didier Block : "L’inquiétude c’est des égouts qui s’effondrent, et la voirie avec". Jean-Luc Martin n’y croit pas : "Il faudrait que l’égout casse, qu’il y ait des pertes énormes, que se forment avec les eaux pluviales et les eaux usées des poches qui commencent à entraîner des problèmes de sols. Ça n’est jamais arrivé en tout cas". Cela ne veut pourtant pas dire que c’est totalement impossible. Connaître au plus vite l’état du réseau des égouts permettrait en tout cas de mesurer le risque.