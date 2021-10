La Wallonie améliore l’encadrement du secteur des titres-services

Après réception de l’avis du Conseil d’Etat, l’avant-projet de décret qui vise à encadrer davantage l’activité du secteur des titres-services et à améliorer l’emploi de ses travailleurs a été définitivement approuvé par le gouvernement wallon ce jeudi.

Ce décret, qui devrait rentrer en vigueur début 2022, prévoit notamment des contrats d’une durée moyenne de minimum 19 heures/semaine par entreprise pour lutter contre la précarité et offrir de meilleures perspectives d’organisation du temps de travail ; un minimum de 9 heures de formation par an par travailleur ; une meilleure protection des travailleurs en cas de harcèlement de la part des utilisateurs ou encore des conventions types pour définir les rôles de chacun – clients et entreprises.

"C’est une très bonne nouvelle pour l’emploi et en particulier celui des femmes ! Les quelques 50.000 travailleurs des titres-services, secteur d’activité représenté à 98% par des femmes, vont bientôt voir leurs conditions de travail s’améliorer : pensions, indemnités liées aux périodes de maladie, accès aux formations, sécurité sur le lieu de travail… seront ainsi renforcés", s’est félicitée la ministre wallonne de l’Action sociale, Christie Morreale (PS).