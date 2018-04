La Wallonie à la traîne dans le raccordement à BE-Alert

La Wallonie est en retard dans le raccordement au système BE-Alert, le système d'alerte qui permet aux autorités de diffuser un message à la population en situation d'urgence, ressort-il de chiffres fournis par le ministre de l'Intérieur Jan Jambon au conseiller provincial de Flandre occidentale, Kurt Himpe (N-VA).

En Wallonie, 45% des villes et communes wallonnes sont reliées à ce système contre 83% en Flandre et un peu plus de la moitié à Bruxelles (10 sur 19). Seul le Luxembourg fait exception, avec 36 des 44 communes qui sont reliées.