La voiture particulière à Bruxelles, c’est terminé ?

Est-ce réaliste ? Quelles sont les alternatives concrètes et à court terme ? La semaine a de nouveau été rythmée par des questions de mobilité. Les taxis bruxellois ont bloqué la capitale, dénonçant la réforme en cours du ministre Pascal Smet. La société UBER se présente comme une alternative à la voiture individuelle et du coup aux problèmes bruxellois. Est-ce crédible ? Quels sont les autres projets en cours ?

L’avenir est-il dans la micro-mobilité ? Ces engins utiles pour parcourir les derniers kilomètres de votre trajet comme les trottinettes, skateboards, vélos pliables remplaceront-ils vraiment les véhicules actuels ? De quoi s’inspirent les autorités ? Comment est-on en train d’imaginer la transition vers une mobilité durable, en proposant des solutions concrètes ? L’aménagement est-il adapté ? La prise de conscience est-elle réelle sur ces questions ?

" Débats Première Bruxelles " organise un débat avec des acteurs politiques Boris Dilliès, bourgmestre de Uccle MR, ex-député régional et Jamal Ikazban, député régional PS qui suit de près ces questions de mobilité bruxelloise. On accueillera également Christian Lambert, directeur de DriveNow en Belgique ainsi qu’Ischa Lambrechts de "MO " pour Urban Moblity Pop Up, un nouvel espace lancé cette semaine par la fédération des entrepreneurs bruxellois (BECI). " MO " réunit experts et partenaires pour réfléchir à la mobilité de demain.