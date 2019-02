La vitamine C pourrait venir en aide aux personnes atteintes du diabète de type 2

Selon une récente étude de l’Université Deakin en Australie, la prise de 500 milligrammes de vitamine C deux fois par jour serait bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2.

Ce rapport publié dans la revue "Diabetes, Obesity and Metabolism" révèle qu’une prise d’une forte dose de vitamine C baisse les niveaux de sucre dans le sang durant la journée et minimise les pics de glycémie, taux de glucose, après les repas. Ces effets sont avantageux pour les personnes souffrant de ce type de diabète. Cette maladie est, en effet, caractérisée un taux trop élevé de sucre dans le sang appelé l’hyperglycémie.

Un traitement supplémentaire

Selon Glenn Wadley, un des chercheurs principaux de l’étude, le taux de glycémie des participants après les repas a chuté de 36%. Le scientifique précise que cela correspond à une durée de trois heures sans état d’hyperglycémie. Ce phénomène physique est possible grâce aux propriétés antioxydantes de la vitamine C. Elles permettent d’éliminer le sucre dans le sang qui interfère avec l’insuline, l’hormone qui régule la glycémie. Les doses attribuées aux participants était environ dix fois supérieure à l’apport alimentaire normal.

Le traitement du diabète de type 2 repose sur deux façons d’agir : médicamenteux et non-médicamenteux. Les soins auto-administrés, tels que la perte du poids, une activité physique, la réduction de consommation de tabac, sont vivement conseillés pour tous dans le cas de cette maladie. Pour les traitements médicamenteux, ils diffèrent selon le patient. Le chercheur Glenn Wadley précise que la prise d’une haute dose de vitamine C peut se combiner aux médicaments antidiabétiques classiques.

Le diabète de type 2 concerne 500.000 personnes en Belgique, d’après la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG). Ce chiffre pourrait doubler d’ici les 20 prochaines années. Il a déjà augmenté de 60% en dix ans.