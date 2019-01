La visite annuelle de l'enfant chez le dentiste est en croissance continue

Les chiffres mentionnés ce matin sur les ondes de Radio1 (VRT) par la députée N-VA, Yoleen Van Camp et repris dans cet article seraient erronés. Selon l'Association Dentaire Belge Francophone, un rapport consulté par la députée a été mal compris par celle-ci. Et contrairement aux informations reprises par la presse (et dans notre article), la visite annuelle de l'enfant chez le dentiste est en croissance constante. Elle touche 70,5% des enfants en Flandre, 61,6% en Wallonie, et 58,5% à Bruxelles. Et dans les trois cas, ce pourcentage est en croissance constante, de l'ordre de 7% depuis 2008. Les chiffres qui proviennent de l'ima (l’Agence InterMutualiste).

Les résultats sont donc bien supérieurs à ceux affichés dans la presse (et sur notre site) ce matin. Il y était alors question de 25% en Flandre, 16% en Wallonie et 11% à Bruxelles. Des chiffres largement sous évalués. Rappelons que, depuis 2009, les soins dentaires sont devenus gratuits jusqu'au 18e anniversaire.