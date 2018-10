La ville de Paris dresse 400 PV par jour grâce à la vidéosurveillance: possible en Belgique?

La Ville de Paris dispose depuis le 1er octobre d’un centre de vidéoverbalisation. Grâce à 900 caméras disposées dans toute la ville, des agents de surveillance peuvent sanctionner des incivilités routières. Ils disposent d’un joystick précise Le Parisien qui leur permet d'"orienter la caméra, la faire zoomer et ainsi relever les plaques d’immatriculation des contrevenants."

Dans la capitale française, ce nouveau centre délivre jusqu’à 400 PV par jour répartis sur 16 incivilités précises. Il s’agit principalement d'infraction de roulage comme l'utilisation des voies des bus ou de cyclistes par des voitures ou des motards, d’un refus de priorité à un piéton, de la circulation en sens interdit, du stationnement gênant, du franchissement d’une ligne blanche, de l’usage d’un téléphone ou encore du non-port de la ceinture.

L’objectif des autorités parisiennes est de faire en sorte que "les auteurs soient sanctionnés", explique Michel Delpuech, le préfet de police, sous-entendant que ce n’était pas le cas précédemment ce qui encourageait l’incivilité. Pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, cette nouvelle technologie va "permettre d’agir plus vite, et à plus grande échelle, contre la délinquance routière et ainsi mieux protéger les usagers les plus fragiles, les piétons et les cyclistes".

Et en Belgique ?

A Bruxelles, un système comparable existe déjà depuis deux ou trois ans à la zone de police de Bruxelles-Ouest qui couvre les communes de Molenbeek, Koekelberg, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe. "Chez nous, cela concerne les infractions de roulage forcément mais aussi les dépôts clandestins, explique Caroline Vervaet, la porte-parole de la zone de police. On peut verbaliser de manière rétroactive mais aussi en direct. En 2017, nous avons dressé 2305 PV, soit 6 ou 7 par jour." La zone Bruxelles-Ixelles ne dispose pas encore d'un tel système mais "c'est une possibilité qui nous intéresse pour l'avenir même s'il est encore trop tôt pour parler d'un projet concret".

A Jette, depuis quelques mois, des caméras intelligentes pour surveiller des individus (et non des véhicules) ont été installées. Elles ne nécessitent plus l’intervention humaine, les comportements suspects sont repérés automatiquement. Un individu qui s’enfuirait en courant est pris en chasse automatiquement par les caméras de la commune, comme le monte une vidéo de Vews sur le sujet.