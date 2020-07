La Ville de Huy lance la saison estivale au Mur de Huy

La Ville de Huy lançait vendredi la saison estivale au Mur de Huy, en collaboration avec ses partenaires, dont l'office du tourisme, la maison du tourisme et la fédération des commerçants.

La saison fera la part belle au cyclisme. Avec comme slogan "Le Mur is just the beginning", la Ville de Huy proposera plusieurs activités en lien avec ce haut lieu du cyclisme. Célèbre grâce à la Flèche wallonne mais aussi au passage du Tour de France, ce patrimoine doit servir à mettre la ville en avant. Le long de l'ascension, une exposition retraçant les grands moments sera visible avec 10 grandes photos souvenirs.

De plus, les cyclistes chevronnés ou amateurs pourront participer à un challenge chrono. En s'inscrivant sur la page Facebook "Huy le Mur chrono", les participants pourront se chronométrer, avec une application ou par leur propre moyen, sur ce trajet et se photographier devant le mur à selfie. De nombreux prix seront à gagner et une mosaïque, visible lors de la prochaine édition de la Flèche wallonne le 30 septembre, sera réalisée en utilisant les visages postés sur les réseaux sociaux.

Vendredi, des cyclistes professionnels de renom, comme Maxime Monfort, étaient présents. Des coureurs impatients de découvrir l'exposition photo des légendes du Mur et, pour certains, de se tester au chrono challenge.

Le vainqueur de l'édition de la Flèche wallonne de 2002, Mario Aerts, a réalisé la montée avec les membres du collège communal... à pied. "C'est toujours un grand souvenir pour moi et un honneur de figurer sur les photos", s'est-il enthousiasmé. Christophe Brandt et Jelle Vanendert ont grimpé le Mur avec le team Bingoal-Wallonie-Bruxelles, tout comme Rik Verbrugghe, lui aussi représenté dans l'expo, en compagnie de huit jeunes U23 de l'équipe nationale. En tout, une cinquantaine de coureurs, hommes et femmes, ont réalisé l'ascension pour lancer la saison.

Outre le Mur de Huy, cette saison estivale s'articule autour de deux autres thèmes : le patrimoine et la nature. "Tout le monde ne connaît pas nécessairement les autres atouts de notre ville nichée au cœur de la nature et où l'offre culturelle et événementielle apportent de nombreuses perspectives aux visiteurs d'un jour ou de plusieurs jours. Nous misons sur le tourisme intérieur et souhaitons faire de Huy un lieu important en Wallonie durant ces prochaines semaines", a indiqué le bourgmestre, Christophe Collignon.

La Ville sera décorée de fleurs géantes durant ces trois mois et des centaines de transats seront installés aux quatre coins de la cité mosane. Par le biais d'une expo participative rassemblant 64 chats décorés, les visiteurs pourront également découvrir des points d'intérêt patrimoniaux et se balader.