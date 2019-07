La Ville de Bruxelles et l'ULB s'accordent pour grouper leurs hôpitaux

Ce sera l'un des plus grands hôpitaux du pays... La ville de Bruxelles et l'ULB ont décidé de grouper leurs hôpitaux sous une même structure. Un grand hôpital universitaire donc, qui regroupera cinq sites: Erasme, Saint-Pierre, Brugman, Bordet et l'hôpital des enfants. Le projet devrait voir le jour début 2020. Il ne manque plus que la signature des conseils médicaux des différents hôpitaux. Objectif: partager leurs compétences et infrastructures pour un meilleur service aux patients.

Une prise en charge optimale

Ce groupement, c'est en fait la version étendue de celui de l'Institut Bordet et de l'hôpital Erasme, bientôt pôle à part entière dans le traitement du cancer. Très vite, les trois autres hôpitaux de la ville ont souhaité les rejoindre.

Il s'agit d'offrir à leurs patients le meilleur trajet de soin possible, particulièrement en cas de maladie grave, explique Vincent Ninane, pneumologue et président du conseil médical de l'hôpital Saint-Pierre: "Dans la prise en charge du cancer du poumon, vous faites intervenir à la fois des spécialistes pneumologues - occupés dans le diagnostique ou le traitement de chimiothérapie - des chirurgiens, des radiothérapeutes... Et vous imaginez bien que tous ne sont pas forcément présents sur chaque site, les habitudes ne sont pas forcément les mêmes en matière de prise en charge pour l'instant et donc on va vers une prise en charge optimale, commune, similaire, avec des patients qui resteront aussi largement pris en charge localement". Une amélioration de la qualité des soins aux patients qui se traduira par des délais plus courts pour obtenir rendez-vous.

Attirer les jeunes médecins

Ce groupement ira de paire avec une plus grande mobilité du personnel entre les différents. Sans autres conséquences pour l'emploi, assure Yvon Englert, le recteur de l'ULB: "Ce qui va changer, c'est qu'on va les mettre dans un ensemble plus grand, et qu'ils vont pouvoir se partager les compétences et aussi avoir accès à plus de patients dans leurs compétences. Et donc, nous pensons que pour les jeunes médecins - alors qu'on sait aujourd'hui l'importance d'être attractif pour attirer les meilleurs talents - c'est un développement très positif".



Les cinq hôpitaux regroupés représentent ensemble quelques 2800 lits. Budget de l'opération: 1,2 milliards d'euros.