La vie judiciaire reprend avec un procès d'assises à Mons

Depuis lundi, la vie a repris dans les cours et tribunaux du pays. Aujourd’hui, place à la sélection du jury à la cour d’assises de Mons dans le cadre d’un dossier pour assassinat. Des mesures particulières ont été prises pour assurer la sécurité sanitaire des différents intervenants.

Traditionnellement, la sélection d’un jury pour une cour d’assises voit défiler beaucoup de citoyens. Chacun vient à la barre, se présente et évoque ou non une raison pour ne pas être juré. Aujourd’hui, les habitudes ont été bousculées.

Procès d’un nouveau genre

Avant même d'entrer dans le palais de justice de Mons, les 150 citoyens hennuyers convoqués pour le tirage au sort des jurés ont reçu un masque et une paire de gants. Ensuite, un marquage au sol indiquait les distances de sécurité.

Après avoir présenté leur convocation et carte d'identité, les candidats jurés ont pu accéder à la salle des pas perdus. Chaque chaise est installée avec un bon mètre cinquante de distance. Sur le banc des avocats, les masques sont aussi de rigueur.

Les débats sur le fond commenceront lundi prochain. Le procès se tiendra dans la salle solennelle qui est plus grande et permettra donc de maintenir ses distances les uns envers les autres. Une autre consigne, qui devient désormais la norme, devra être appliquée : le port du masque et des gants. Chaque juré recevra également une visière de protection. Du matériel acheté sur fonds propre par la cour d’assises de Mons.

Éviter de couler le bateau justice

À l’heure de ce déconfinement progressif, le monde de la justice fait un premier bilan de cette période très particulière. Pendant le confinement, de nouvelles manières de faire ont vu le jour. Pour les avocats, c’était le règne de la flexibilité. "On s’est adapté", explique Frank Discepoli, avocat montois. Pour limiter les contacts physiques, les justiciables ne se présentaient plus devant le juge. Et pour l’avocat, il s’agit d’un problème majeur. "Parfois, des gens jouent leur vie devant le tribunal. Le procureur du Roi peut demander une peine longue et ferme. Les enjeux sont importants. En l’absence de la personne, c’est un peu délicat", concède l’avocat.

Ce n’est pas mieux du côté des parties civiles. En théorie, les victimes peuvent avoir accès à leur dossier. Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs été scannés et digitalisés. Mais là, ça coince. "Ça aurait été tellement simple de nous permettre de les consulter soit à partir de notre cabinet, soit à partir du palais de justice, mais visiblement ce n’est pas encore au point et c’est dommage", déplore Frank Discepoli.

L’avocat a également observé des différences dans la manière de fonctionner. Que ce soit d’un arrondissement judiciaire à l’autre, voire d’une juridiction à l’autre au sein du même arrondissement. Mais Frank Discepoli fait preuve de bonne volonté. "Chacun y met du sien. La justice peut aller de l’avant. On est tous dans le même bateau, on doit tous ramer dans la même direction pour que le bateau justice ne coule pas plus qu’il ne coule déjà", résume-t-il.

Possible préavis de grève

Tous font des efforts, mais personne ne veut prendre de risque. Demain après-midi, les syndicats rencontrent Koen Geens, le ministre de la justice. Ils vont lui présenter leurs doléances et elles sont nombreuses.

Marianne Dereze, déléguée permanente CGSP, fait le bilan de la situation sur le terrain. "Nous avons reçu des masques fabriqués dans des établissements pénitentiaires, mais ils ne sont pas conformes. Nous n’avons pas reçu de gel hydroalcoolique. Il n’y a pas de plexiglas pour protéger le personnel et les justiciables. Nous avons dû faire avec les moyens du bord et mettre du film alimentaire !", s’insurge-t-elle.

Autant d’éléments qui seront rapportés au ministre de la justice lors de la concertation de demain. Marianne Dereze, déléguée permanente CGSP, annonce : "Il n’est pas impossible que nous déposions un préavis de grève si nous n’obtenons pas des garanties pour notre sécurité. Le personnel judiciaire ne veut pas venir gonfler les statistiques des décès liés au Coronavirus !", conclut-elle.