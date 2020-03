La vie avec un enfant de 9 ans contaminé par le coronavirus: "Comment voulez-vous l'enfermer dans sa chambre?"

Depuis, l’état d’Aaron ne s’est pas amélioré mais ne s’est pas dégradé non plus. “On croise les doigts pour ne pas être contaminés aussi”.

"Dans la nuit de dimanche à lundi, à 4h du matin, mon fils est descendu en hurlant et en pleurant de maux de tête. Il est pourtant très rarement malade. Il s’est levé en courant pour aller vomir à cause de la douleur. Là je me suis fort inquiétée”.

Aaron n’ayant pas de fièvre, Mélisandre et son époux décident de le conduire quand même à l’école. “Tout s’est finalement très bien passé vendredi”, explique-t-elle. Mais samedi, les symptômes commencent à se multiplier : “Tousser a commencé à lui faire mal. Puis il a eu des diarrhées et des maux de tête légers.” Et dimanche tout bascule: “Il a eu de violents maux de tête, des vomissements dus aux maux de tête. La fièvre est montée aussi mais pas de façon excessive. Il était à 38,9°C en moyenne".

Vendredi dernier, alors qu’Aaron se prépare pour aller à l’école, les premiers symptômes apparaissent : "Aaron avait une toux assez sèche. On aurait dit un cri de phoque si je dois le décrire. Je me suis déjà un peu inquiétée, en prenant ses paramètres”.

On m’a demandé de l’enfermer dans sa chambre. Comment voulez-vous?

Toute la famille, à l’exception du père qui est indépendant et doit travailler pour gagner de l’argent, est confinée. Tout l’entourage est mis au courant de l’état d’Aaron pour éviter un maximum la contamination d’autrui. A l’intérieur de la maison, les parents d’Aaron, qui sont soignants tous les deux, ont mis en place un protocole pour éviter la contamination du reste de la famille. “Je désinfecte tout : les chaises, la table, les toilettes, les tablettes, le téléphone. Je stérilise même sa brosse à dents”. Mais cette maman ne peut éviter d’être en contact avec son enfant: “Au début, On m’a demandé de me tenir à deux mètres de lui et de l’enfermer dans une chambre. Mais je ne peux pas enfermer un enfant de 9 ans dans une chambre pour le confiner. Il ne va pas comprendre et il va devenir fou”. Les enfants, quand ils jouent ensemble par exemple, respectent une distance de sécurité de plus d’un mètre. “On change aussi son masque tous les trois heures avec des gants. Je le jette dans une poubelle à part. On n’a pas le choix, il faut s’adapter”. Des masques qui lui sont apportés par des citoyens que la famille ne connait pas toujours et qui sont déposés devant leurs portes. “Cela montre que les gens peuvent encore être soudés, unis”.

Mais Mélisandre sait que la contamination de la famille, malgré toutes les mesures prises à la maison, est presque inévitable : "Ca va sans doute me tomber dessus et je l’ai peut-être eu sans m’en rendre compte”.

Informer les autres parents

Mélisandre a reçu des insultes sur les réseaux sociaux après avoir partagé son expérience sur Facebook. Des insultes qui la heurtent car cette mère de famille dit vouloir expliquer son vécu pour que “les gens se rendent compte qu’il faut rester enfermer. "Qu’on reste confiner 3 semaines, 4 semaines et après la vie reprendra. Qu’on mette fin à ce virus une bonne fois pour toute". Mélisandre souhaite aussi informer sur les différents symptômes qu’a eus son fils et dit-elle, sans doute aussi, “se rassurer et trouver du réconfort” avec le témoignage d’autres parents.