"La vie avant le profit": Act for climate justice a recouvert les panneaux publicitaires dans six villes

Le collectif "Act for climate justice" affirme vendredi avoir recouvert de 800 affiches les panneaux publicitaires de six villes du pays dans la nuit de jeudi à vendredi. Sous le slogan "La vie avant le profit", les activistes s'opposent à la relance de la croissance économique et exigent la prise en compte des enjeux sociaux, écologiques et sanitaires à la suite de la crise du coronavirus.

Le collectif indique avoir agi à Anvers, Bruxelles, Charleroi, Liège, Gand et Louvain-la-Neuve.

Selon les activistes, l'épidémie de Covid-19 "souligne les failles de notre système, tant sur le plan sanitaire, social et économique que sur les questions environnementales". La crise sanitaire mondiale devrait, souligne l'association, "nous contraindre à repenser les fondements de notre société".

"Le risque est grand de voir les États profiter de la crise actuelle pour appliquer des mesures d'austérité mortifères et se débarrasser de leurs engagements climatiques pour relancer l'industrie à tout prix", indique Act for climate justice sur son site web. Les activistes appellent à mettre la justice sociale et écologique au cœur des priorités lors de "l'après-corona". "La pandémie ne doit pas cacher mais au contraire alerter sur l'autre catastrophe infiniment plus grave: le changement climatique et la crise écologique globale. C'est le bien-être de tou.te.s et la préservation de la planète qui doivent être des valeurs centrales dans la gestion de chaque crise", souligne le collectif.