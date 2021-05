La victime de la prise d'otages à Saint-Josse-ten-Noode était mineure

La victime de la prise d'otages qui a eu lieu samedi après-midi dans la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode était mineure, a indiqué le parquet de Bruxelles. L'auteur des faits comparaîtra aujourd'hui devant le juge d'instruction et le parquet demande qu'il soit placé en détention pour les délits de séquestration avec menaces de mort, prise d'otage d'un mineur, coups et blessures volontaires et port d'arme illégal.

La prise d'otages avait débuté samedi vers 12h00 dans la rue Traversière à Saint-Josse-ten-Noode. Une patrouille de la police locale de Bruxelles-Nord avait été appelée pour une dispute dans un immeuble à appartements, mais avait constaté sur place qu'il s'agissait d'une prise d'otages.

"Sur la base des premières informations, le suspect semblait détenir une victime mineure", a déclaré la porte-parole du parquet de Bruxelles, Katrien Meulemans. "Un large périmètre de sécurité a rapidement été mis en place, tandis que les pompiers et les services d'urgence ont été dépêchés sur les lieux. Des unités spéciales de la police ont également été appelées en renfort. Elles ont entamé, avec un magistrat du parquet de Bruxelles, des négociations avec le preneur d'otage pour le convaincre de se rendre."

Ces négociations ont duré plusieurs heures mais n'ont finalement abouti à aucun résultat, a indiqué le parquet. "Le suspect ayant refusé de se rendre aux services de police, il a été décidé d'intervenir. Les forces de l'ordre ont utilisé plusieurs petites grenades à main qui ont explosé. Personne n'a été blessé au cours de cette intervention, mais l'otage présentait de légères blessures infligées par l'auteur des faits. La victime a pu être libérée et le suspect a été interpellé par la police. Il a ensuite été auditionné."