La vente des sapins de Noël brave le confinement

Même si les fêtes de fin d’année ne devraient pas être comme les autres suite aux mesures sanitaires pour faire face au coronavirus. L’esprit de Noël, lui devrait demeurer.

Même si la réunion des convives s’annonce très minime ce n’est pas le cas de la présence des sapins de Noël. Les carnets de commandes commencent à se remplir chez les producteurs. Ils préparent déjà cette fête à temps plein en coupant leurs arbres afin de les expédier ou les préparer à la vente.

Un producteur de sapin à Francorchamps estime à 20% la production pour l’étranger et notamment en France : "La Belgique exporte des millions de sapins chaque année pour les fêtes". Cette marchandise ne se conserve pas une fois coupée et mise en filet : "C’est un investissement sur des années et on ne peut pas rater ce pourquoi le sapin sera vendu (Noël)", explique le producteur.

Je n’ai jamais vécu ça !

Mais cette année son carnet de commandes a peiné à se remplir, jusqu’à maintenant en dernière minute. Un coup de feu qui apporte un vent de fraîcheur : "Beaucoup de gens nous contactent pour acheter un sapin à mettre chez eux, à l’intérieur. Je n’ai jamais vécu ça !", commente-t-il avec engouement.

Peut-être le "plus beau Noël" au final grâce à ces sapins et un retour "aux vraies valeurs", comme le croit notre producteur de Francorchamps ?