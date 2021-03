La vente des "box repas" a été boostée par le confinement: locales, zéro déchet voire gastronomiques, faites votre choix

Les boîtes-repas ou box à cuisiner ne connaissent pas la crise. Mieux, elles cartonnent depuis le début du confinement qui a engendré de nouvelles manières de consommer. Elles sont de plus en plus nombreuses sur le marché belge et même les restaurants s’y sont mis.

Vous rentrez chez vous après le boulot mais vous n’êtes pas forcément un as de la cuisine, vous n’avez pas toujours d’idées ou de temps pour préparer le dîner ? Les box repas peuvent être une idée pour cuisiner rapidement des plats différents.

Le principe ? Cela fonctionne souvent par un abonnement qui permet de recevoir chaque semaine (ou mois en fonction de la formule) une "box" avec les ingrédients nécessaires aux recettes qui sont proposées avec la boîte. C’est vous qui choisissez quels menus vous souhaitez en amont parmi les offres proposée sur le site ainsi que le nombre de personnes et de repas. Les formules vont généralement de 2 à 5 repas par semaine pour 2 à 6 personnes.

De nombreux avantages, dont la diminution du gaspillage

En plus de vous faire gagner du temps, il y a d’autres avantages comme les quantités qui sont souvent précises par rapport au nombre de personnes, ce qui permet d’éviter le gaspillage.

La DH rapporte d'ailleurs que selon les chercheurs du Global Food Waste Study, si l’on prend en compte les ingrédients de la préparation ainsi que les restes après consommation, il y a en moyenne en Belgique 22% de déchets alimentaires en moins pour un plat préparé à partir d’une box HelloFresh en comparaison d’un repas dont les ingrédients ont été achetés en magasin.

Par rapport aux supermarchés, cela représente 66 % de gaspillage alimentaire en moins

En cause, une fois au magasins, les consommateurs achètent trop d’ingrédients car ils surestiment souvent leur besoins selon Hello Fresh qui rapportait que : " Moins de 1 % de la nourriture que nous produisons n’est pas utilisée et plus des deux tiers de cette quantité sont régulièrement donnés aux banques alimentaires locales. Par rapport aux supermarchés, cela représente 66 % de gaspillage alimentaire en moins "

Parmi les autres avantages, il y a le renouvellement de vos recettes habituelles afin de tester de nouveaux produits en cuisine, les produits sont généralement de saisons et sont frais, l’impression de recevoir un carton surprise peut inciter les enfants à se mettre aux fourneaux.

Le boost de HelloFresh pendant le confinement

Durant la pandémie, plus de 600 millions de repas ont été livrés pas le groupe HelloFresh, ce qui a doublé son chiffre d’affaire qui s’élève maintenant à 3,75 milliards d’euros contre 1,8 milliard en 2019 comme le rapportent nos confrères de La Libre. Après l’ajustement de l’ebitda (le bénéfice avant la prise en compte des charges d’intérêts, impôts, dépréciations) HelloFresh est passé à 505,2 millions d’euros, alors qu’il n’était qu’à 46,5 millions d’euros en 2019.

En Belgique, HelloFresh opère à partir de cinq pôles logistiques afin d’accroître l’efficacité des itinéraires plus durables, ce qui permet aussi de créer des emplois. Toujours selon La Libre, la société fait état de 140.000 euros en dons financiers et alimentaires à la Fédération belge des banques alimentaires en 2020. L’entreprise entend poursuivre la croissance de son chiffre d’affaire de 20 à 25% en 2021.

Les acteurs du marché

Comme précisé auparavant, le leader du marché international des boîtes repas à préparer est HelloFresh, présente dans 14 pays, qui a augmenté sa part de marché de 25% en 2019 selon Grand Review Research. Suivi de Blue Apron LLC qui est à 6% du marché en 2019, Relish Labs LLC (Home Chef), Sun Basket , Marley Spoon Inc. (distribué entre autres par Amazon qui distribue aussi ses box repas Amazon Fresh), Freshly Inc.,Purle Carrot, Grobble et Hungryroot.

En Belgique, plusieurs marques sont également disponibles, voici une sélection de plusieurs box pour savoir laquelle choisir:

Hello Fresh

La firme allemande propose des produits frais et de qualité. Parmi les quinze recettes disponibles chaque semaine, il est possible d’en choisir trois à cinq pour deux à six personnes. Les plats proposés sont variés, il y a des options végétariennes. Il est possible de suspendre l’abonnement ou de l’arrêter sans condition. Comptez 43€ pour trois repas de deux personnes et 89,99€ pour cinq repas pour quatre personnes.